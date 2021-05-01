مظاهرات في عواصم أوروبية ضد قيود كورونا والقوات الأمنية تقمع

عرب ٤٨ / أ ف ب

قمعت الشرطة البلجيكية بواسطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، السبت، تجمع مئات الشبان الذين احتشدوا في إحدى حدائق بروكسل العامة احتجاجا على إجراءات الإغلاق المتعلقة بكوفيد-19.

وهذا التجمع الاحتجاجي الذي تمت الدعوة إليه عبر منصات التواصل الاجتماعي في تحد لأوامر الشرطة ويحمل اسم "بوم 2" يعد تكملة لتحرك مماثل الشهر الماضي.

وحض رئيس الوزراء، ألكسندر دي كرو، الحشود على التفرق فيما نشرت الشرطة مئات العناصر في المكان قبل إعطاء الأمر بإخلاء الحديقة.

وفي فترة بعد الظهر شاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" في حديقة بوا دي لا كامبر الشاسعة إطلاق ألعاب نارية ومفرقعات مع تحرك رجال الشرطة باتجاه المكان.

وأعلنت الشرطة على "تويتر": "نرى عدم احترام للإجراءات المتعلقة بالصحة العامة"، في حين تم إطلاق طائرات مسيرة تحمل مكبرات صوت لتحذير المحتجين بضرورة وضع الكمامات واحترام التباعد الاجتماعي.

(أ ب)

وأضافت التغريدة "شرطة بروكسل ستتقدم لإخلاء المنطقة". لكن مراسلي "فرانس برس" لم يسمعوا أي أمر من قبل الشرطة موجه إلى المتجمعين في الحديقة بالتفرق.

ومع بدء عملية الإخلاء لم يبد المحتجون مقاومة عنيفة، لكنهم أضرموا النار في حاوية نفايات خلال تراجعهم.

وقال طالب يبلغ 18 عاما من غرب الفلاندرز "نحن هنا لحماية حريتنا. كمامات؟ توقفت عن وضعها. أريد أن أكون حرا".

وبينما توجهت سيارات الشرطة وعرباتها المدرعة التي تحمل خراطيم المياه باتجاه قلب التجمع، هتف المحتجون "حرية حرية".

وحلقت مروحية وطائرة مسيرة فوق المكان، لكن صوت الموسيقى طغى على مطالبات رجال الشرطة باحترام إجراءات كوفيد-19.

وقالت شابة تبلغ 21 عاما من بروكسل لوكالة "فرانس برس": "لقد مر عام"، مضيفة "عام كامل لا يمكننا الخروج. بعد كل هذه المدة نحتاج إلى بدائل".

Another weekend, another set of protests against COVID restrictions across the world. My @RebelNewsOnline colleagues @SydFizzard and @Kay_Whoa are sharing scenes from Toronto, and @BezirganMocha from Montreal. Crazy.



And then I saw this from Belgium:pic.twitter.com/PaWWf7bQFR — Dave Shrigley (@dshrig) May 1, 2021

وتخضع بلجيكا لإغلاق عام ثان وأجبرت القيود للوقاية من فيروس كورونا الحانات والمطاعم على الإقفال منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر.

لكن حملة التلقيح تتسارع ومن المقرر فتح الباحات الخارجية للمطاعم في 8 أيار/ مايو، وقد دعت السلطات المواطنين إلى التزام الهدوء.

وقال نورتون وهو طاه يبلغ 23 عاما فقد وظيفته بسبب الإغلاق إن التجمع لم يكن لإثارة العنف ولكن للمطالبة بإنهاء ما وصفه بالإجراءات "غير المنطقية" لمكافحة كوفيد-19.

وفي الأول من نيسان/أبريل الماضي تجمع نحو ألفي شخص في الحديقة نفسها ما أدى إلى حدوث مواجهات مع الشرطة وقعت نتيجتها إصابات من الطرفين.

وفي سياق متصل، اعتقل خمسون شخصا، السبت خلال تظاهرة في هلسنكي احتجاجا على التدابير التي اتخذتها الحكومة الفنلندية لمكافحة فيروس كورونا، كما أعلنت الشرطة على "تويتر".

وقامت قوات الأمن بتفريق التظاهرة التي ضمت نحو 300 شخص في وسط هلسنكي، بدون وقوع حوادث.

ويحظر تجمع أكثر من ستة أشخاص في هلسنكي بسبب الوباء. وتم توقيف خمسين شخصا لرفضهم الانصياع لأوامر السلطات وستفرض عليهم غرامة.

وتسجل فنلندا التي تعد 5,5 ملايين نسمة أدنى أرقام كوفيد-19 في أوروبا.

وبعد ارتفاع للحالات أعقبها قيود جديدة كإقفال المطاعم، تراجعت الإصابات بشكل كبير في نيسان/ أبريل ما حمل الحكومة على إعلان تخفيف تدريجي للإجراءات.

وفي السويد تظاهر 500 إلى 600 شخص في شوارع ستوكهولم مطالبين بـ"الحرية والحقيقة". واستمرت التظاهرة لأكثر من ساعتين رغم تدخل الشرطة لتفريق المشاركين فيها.

وخلافا للتدابير المفروضة في دول أوروبية أخرى، انتهجت السويد في البداية إستراتيجية تقوم أساسا على توصيات بدون عزل أو قيود.

لكنها شددت التدابير منذ تشرين الثاني/ نوفمبر بسبب موجة ثانية قوية مع قيود على التجمعات في الأماكن العامة وارتياد المطاعم. وبات على المقاهي والحانات والمطاعم الإغلاق في الساعة 20,30.