رئيسي: سنرفض الطلبات المبالغ فيها في مفاوضات النووي

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن بلاده سترفض المطالب "المبالغ بها" من الدول الغربية في المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، وذلك غداة إعلان الأطراف المعنيين استئنافها أواخر هذا الشهر بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر.

وقال رئيسي: "كما أعلنت إيران سابقا، لن نترك طاولة المفاوضات، لكننا سنرفض أيضا الطلبات المبالغ فيها التي تؤدي إلى ضياع حقوق الشعب الإيراني"، وذلك وفق ما أفادت الرئاسة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وذكر رئيسي خلال زيارة أجراها اليوم إلى محافظة سمنان الواقعة إلى الشرق من طهران، أن بلاده "تعمل في الوقت نفسه على رفع الحظر، وعلى تحييد (تبعاته على الإيرانيين)"، وأنها تؤيد "المفاوضات التي تعقبها نتائج مجدية، وسوف لن نتراجع إطلاقا عن مطلب الشعب البديهي والمتمثل في إلغاء الحظر الظالم عن البلاد".

وأعلنت طهران والاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، أن المباحثات المعلّقة منذ حزيران/ يونيو، ستستأنف في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتهدف المباحثات إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، المبرم بينها وبين القوى الكبرى عام 2015.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات على إيران انعكست أزمة اقتصادية حادة.

وقامت إيران بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع عن تنفيذ العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأبدى الرئيس الأميركي، جو بايدن عزمه إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، شرط عودة إيران إلى احترام التزاماتها كاملة.

وبدأ الأطراف الذين ما زالوا منضويين في الاتفاق، أي إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مفاوضات في فيينا في وقت سابق هذا العام، شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وأقيمت ست جولات من المفاوضات بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو، وعلّقت منذ ذلك الحين.

وتزامن تعليق المفاوضات مع فوز المحافظ رئيسي بالانتخابات الرئاسية في إيران، خلفا لحسن روحاني الذي أُبرم الاتفاق في عهده.

وأكد رئيسي بعيد توليه منصبه، دعمه للمسار الدبلوماسي لرفع العقوبات، إلا أنه شدد على أن بلاده لن تفاوض "من أجل التفاوض"، ولن ترهن وضعها الاقتصادي "برغبة الأجانب".

ودفعت الدول الغربية في الأسابيع الماضية إيران من أجل العودة إلى طاولة المباحثات.

ومن جهتهم، أكد المسؤولون الإيرانيون أن هذه العودة رهن إنجاز حكومة رئيسي دراسة ملف جولات التفاوض التي أجريت سابقا.

وأتت تصريحات رئيسي في "يوم مقارعة الاستكبار العالمي واقتحام وكر التجسس الأميركي"، في إشارة إلى الذكرى الثانية والأربعين لاقتحام طلاب مؤيدين للثورة الإسلامية، مقر السفارة الأميركية في طهران، واحتجاز 52 رهينة أفرج عنهم بعد 444 يوما.

وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في أوائل عام 1980.