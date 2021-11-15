بلينكن ولودريان يناقشان النووي الإيراني ونشاط روسيا العسكري بأوكرانيا

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، النشاط العسكري الروسي في أوكرانيا ومناطق قريبة منها، وكذلك ملف النووي الإيراني ومفاوضات فيينا من أجل العودة للاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان إن الوزيرين تحدثا، السبت، وتطرقا إلى "تقارير حول نشاط عسكري روسي مثير للقلق في أوكرانيا وبالقرب منها، واستمرار التزامهما الصارم بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأشار برايس إلى أن بلينكن ولودريان تحدثا أيضا عن "الجهود المشتركة لمعالجة البرنامج النووي الإيراني".

وسبق لفرنسا أن حذرت روسيا من أي "انتهاك جديد لوحدة أراضي أوكرانيا"، بعد حشد قوات روسية على حدود هذا البلد.

ونقل وزيرا الخارجية والجيوش الفرنسيان جان إيف لودريان، وفلورنس بارلي، الرسالة خلال اجتماع في باريس مع نظيريهما سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بأن "الوزيرين أعربا عن مخاوفهما بشأن تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا، وحذرا بوضوح من العواقب الخطرة لأي انتهاك محتمل آخر لوحدة أراضي أوكرانيا".

وأعلنت كييف مقتل اثنين من العسكريين الأوكرانيين، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة على خط المواجهة مع الانفصاليين.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودخلت أوكرانيا إثر ذلك في نزاع مسلح مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد. وتتهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين عسكريا وماليا، وهو ما تنفيه موسكو.