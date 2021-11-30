إردوغان: حريصون على الارتقاء بعلاقاتنا مع السعوديّة ومصر

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الثلاثاء، حرص أنقرة على الارتقاء بالعلاقات مع كل من السعودية ومصر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إردوغان خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي آر تي1" الحكومية.

وقال إردوغان: "سنعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل".

وفي ما يخص العلاقات مع مصر، ذكر إردوغان أنها متواصلة على مستوى الوزراء و"يمكن أن تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص أيضا".

وكان إردوغان، قد صرّح الإثنين، بأن بلاده تعتزم اتخاذ خطوات للتقارب مع إسرائيل ومصر "تدريجيا"، بعد فتحها صفحة جديدة من العلاقات مع الإمارات.

وجاءت تصريحات إردوغان الإثنين، خلال حديثه للصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من تركمانستان بعد مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15.

وقال إن بلاده ستقدم على خطوات مشابهة مع مصر وإسرائيل على غرار ما قامت به مع الإمارات؛ وقال: "على صورة الآلية المعتمدة مع الإمارات، سنقوم بخطوات نحو الأمام مع الآخرين".

وأضاف إردوغان ردًّا على سؤال حول العلاقات التركية المتوتّرة مع إسرائيل ومصر "سنكون مستعدّين لتسمية سفراء وفق جدول زمني محدد عند اتخاذنا هذا القرار" مضيفًا "سنتقدّم تدريجيًا".

والعلاقات بين أنقرة وتل أبيب متوترة منذ هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلية سفينة تركية العام 2010 كانت تحاول إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع ضحايا.

وتصاعد التوتر أيضا مع سحب سفيري البلدين عام 2018، بعد استشهاد محتجين فلسطينيين في قطاع غزة، خلال أحداث مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار عن القطاع".

ومؤخرا، حصل اتصال بين الرئيس التركي ونظيره الإسرائيلي، بتسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة الاسرائيلية، نفتالي بينيت، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، في أول اتصال بين رئيس حكومة إسرائيلي وإردوغان منذ العام 2013.