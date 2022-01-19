النرويج تدعو إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية

دعت وزيرة خارجية النرويج، أنيكن هويتفلدت، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية إلى استئناف المفاوضات، محذرة من أن الوضع على الأرض غير مستقر وأنه قد ينفجر في أي لحظة.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة النرويجية للصحافيين قبيل لحظات من بدء جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقالت هويتفلدت "يحدوني الأمل أن تسهم بلادي في الجهود الرامية إلى حل الصراع. إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإحلال السلام والاستقرار للشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي)".

وأضافت "لذلك أحث الطرفين على استئناف المفاوضات، وأحث مجلس الأمن على الانضمام لدعوتي هذه".

والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مجمدة منذ نيسان/ أبريل 2014، من جراء رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتنكرها لحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

وحذرت الوزيرة النرويجية من أن "الوضع على الأرض غير مستقر وقد ينفجر في أي لحظة، ونحن بحاجة إلى إعادة الوضع لمساره".

وفيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، شددت هويتفلدت على أن "الاستيطان غير مشروع وفقا للقانون الدولي ويشكل عقبة أمام السلام".

كما شددت الوزيرة النرويجية على ضرورة "وقف هدم بيوت الفلسطينيين".