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بسبب تساقط الثلوج: وقف مؤقت لمطار إسطنبول

تاريخ النشر: 24/01/2022 - 15:51

بسبب تساقط الثلوج: وقف مؤقت لمطار إسطنبول
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

علّق مطار إسطنبول الدولي عملياته، اليوم، الإثنين، بسبب تساقط الثلوج بغزارة، وهو أحد أبرز المطارات الأوروبية، حسبما أعلنت سلطات الطيران المدني.

وأعلنت المديرية العامة للمطارات المدنية على "تويتر" أنّ العمليات في المطار توقفت مؤقتًا "بسبب الظروف الاستثنائية"، التي خفّفت من إمكانية الرؤية على المدارج وأنها ستُستأنف عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).

وتحطّ وتقلع آلاف الطائرات يوميًا في مطار "إسطنبول هافاليماني"، الواقع في الجانب الأوروبي على بعد أربعين كيلومترًا شمال غربيّ وسط المدينة، بالقرب من البحر الأسود.

أمّا مطار صبيحة كوكجن، الواقع على الجانب الآسيوي، فهو يعمل بشكل طبيعي الإثنين رغم بعض التأخير.

وافتُتح مطار "إسطنبول هافاليماني" في العام 2019، ليحلّ مكان "مطار أتاتورك"، الذي صار مكتظًا.

واستقبل مطار "إسطنبول هافاليماني" في العام 2021 37 مليون راكب، بحسب وزارة النقل التركية، ما جعل منه المطار الأوّل أوروبيًا، وهو متّصل بشكل خاص بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت سلطات الطيران المدني إنّها المرة الأولى التي تعلّق فيها حركة مطار "إسطنبول هافاليماني" منذ افتتاحه.

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#مطار إسطنبول
#تساقط الثلوج
#السفر إلى تركيا
#السفر إلى إسطنبول

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