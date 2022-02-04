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إردوغان: قد نتزوّد بالغاز الطبيعيّ من العراق

تاريخ النشر: 04/02/2022 - 14:38

إردوغان: قد نتزوّد بالغاز الطبيعيّ من العراق
توضيحية ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن العراق قد يزوِّد بلاده بالغاز الطبيعي، مؤكدا أن تركيا لا تواجه نقصا في مخزون الغاز بالوقت الراهن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به إردوغان خلال رحلة عودته بالطائرة من أوكرانيا إلى تركيا مساء الخميس.

وأشار إردوغان إلى أصوات داخلية في تركيا قال إنها تدعي نقص مخزون الغاز الطبيعي بالبلاد، رافضا تلك الادعاءات بشدة.

وأوضح أن حقيقة ذلك مشكلة بسيطة مصدرها الجانب الإيراني، ولا تعني نفاد مخزون الغاز في بلاده.

ولفت إلى أنه تحدث مع نظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي حول هذا الموضوع، وطلب منه مدة تتراوح بين 10 و15 يوما لحل المشكلة، و"هو ما حدث بالفعل، وعاد تدفق الغاز إلى تركيا لطبيعته"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أنه "قد يتم تزويد تركيا بالغاز من العراق أيضا... لكن أؤكد مجددا أننا لا نواجه مشكلة في الغاز الطبيعي بالوقت الراهن".

وفيما إذا كان الغاز العراقي سيأتي إلى تركيا من الحكومة المركزية أم من إقليم شمالي العراق، ذكر إردوغان أنه ناقش مع رئيس الإقليم الكردي، نيجيرفان بارزاني إمكانية تزويد تركيا بالغاز الطبيعي مؤخرا.

وذكر أن بارزاني قال إنه سيفعل ما بوسعه وسيبحث الموضوع مع الحكومة المركزية.

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#الرئيس التركي
#رجب طيب إردوغان
#الغاز الطبيعي
#تركيا
#العراق

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