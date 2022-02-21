واشنطن تفرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا بعدما اعترف باستقلالهما الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متوعّدة بفرض عقوبات إضافية عند اقتضاء ذلك.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس جو بايدن، سيصدر أمرًا تنفيذيًا "يحظر على الأميركيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا".

وأضافت أنّ الأمر التنفيذي يجيز "فرض عقوبات على أيّ شخص يصمّم على العمل" في هاتين المنطقتين، مشيرة إلى أنّ هذه العقوبات منفصلة عن تلك التي تعتزم واشنطن وحلفاؤها فرضها "إذا ما اجتاحت روسيا أوكرانيا".

واعتبرت الإدارة الأميركية أن اعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا "انتهاك فاضح" لتعهّداتها الدولية. فيما شدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن اعتراف بوتين بانفصال دونيتسك ولوغانسك يتطلب "ردا سريعا وحاسما وسنتخذ الخطوات المطلوبة مع حلفائنا".

وأعلنت الرئاسة الأميركية أن اتصالا بين بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحث هذه الاعتراف الروسي بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك، واصفُا الخطوة بأنّها "انتهاك صارخ للقانون الدولي" ومتوعّدًا الكرملين بردّ "حازم" عليها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في تغريدتين منفصلتين، إنّ "الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسلامة أراضي أوكرانيا ولاتفاقيات مينسك"

وشددا على أن "الاتحاد الأوروبي وشركائه سيردّون بوحدة وحزم وتصميم بالتضامن مع أوكرانيا".

وفي بيان مشترك، قال المسؤولان الأوروبيان إنّ "الاتحاد سيردّ بفرض عقوبات على المتورطين في هذا العمل غير القانوني".

هذا واعتبرت برلين أن روسيا نكثت بوعودها للمجتمع الدولي باعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، بحسب ما جاء في تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، مساء الإثنين.

وأضافت بيربوك، في بيان مقتضب، "نحذر من أي تصعيد عسكري جديد من جانب روسيا"، مشيرة إلى أنّ قرار الاعتراف الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين عبر التلفزيون الروسي هو "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

كما أدان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الإثنين، قرار نظيره الروسي، بوتين، الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، وطالب بفرض "عقوبات أوروبية محددة الأهداف" على موسكو، وفق ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ماكرون دعا إلى "اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي" لبحث الأزمة الأوكرانية، مندّداً ب"انتهاك أحادي الجانب لالتزامات روسيا تجاه المجتمع الدولي واعتداء على سيادة أوكرانيا".