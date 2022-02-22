ماذا نعرف عن المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا؟

تقع دونيتسك ولوغانسك، الجمهوريتان الانفصاليتان المواليتان لروسيا التي اعترفت باستقلالهما الإثنين، في حوض دونباس الناطق بالروسية في شرق أوكرانيا، وقد أصبحتا منذ 2014 خارجتين عن سيطرة كييف.

وأودى النزاع المستمر منذ 2014 بين الانفصاليين والقوات الحكومية الأوكرانية بحياة أكثر من 14 ألف شخص.

ودونيتسك (ستالينو سابقا)، هي المدينة الرئيسية في حوض التعدين دونباس وأحد المراكز الرئيسية لإنتاج الصلب في أوكرانيا. يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة.

ولوغانسك (فوروشيلوفغراد سابقا) هي مدينة صناعية يبلغ عدد سكانها 1,5 مليون نسمة.

ويحتوي حوض دونباس المتاخم لروسيا على الشاطئ الشمالي للبحر الأسود، على احتياطات ضخمة من الفحم.

ويعود وجود ناطقين بالروسية في تلك المنطقة بشكل أساسي إلى إرسال عمال روس إليها بعد الحرب العالمية الثانية خلال الحقبة السوفياتية.

بوتين يوقع اعتراف روسيا بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا

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واندلع الصراع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك قبل ثماني سنوات، عقب ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.

ولا يعترف المجتمع الدولي باستقلالهما الذي أُعلن بعد استفتاءات.

وتتّهم كييف والغرب، روسيا، بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو عسكريا وماليا. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، اعترفه باستقلالهما.

وتقع منطقة دونباس أيضا في قلب معركة ثقافية بين كييف وموسكو التي تؤكد أن هذه المنطقة، على غرار جزء كبير من شرق أوكرانيا، يسكنها ناطقون بالروسية ينبغي حمايتهم من القومية الأوكرانية.

سكان في المناطق الانفصالية أثناء متابعتهم خطاب بوتين ("أ ب")

ووصلت الجهود المبذولة لحل النزاع في شرق أوكرانيا، المنصوص عليها في اتفاقات "مينسك" التي أبرمت عام 2015، إلى طريق مسدود، فيما تتبادل كييف والانفصاليون الاتهامات بانتهاكها.

وتم الاتفاق على سلسلة هدنات فشلت الواحدة تلو الأخرى، بسبب الانتهاكات المتكررة من المتحاربين.

وما زال الجانب السياسي للاتفاقات الذي يمنح مناطق الانفصاليين، إمكان إجراء انتخابات محلية وفقا للقوانين الأوكرانية، حبرا على ورق إذ تتبادل الجهات المتحاربة إلقاء اللوم في هذا الفشل.

وندد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون باعتراف موسكو باستقلال المنطقتين الانفصاليتين، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أوكرانية ووحدة أراضيها" و"تنصّلا" روسيا من اتفاقات "مينسك".

جندي أوكراني يصلح خندقا عند خط المواجهة قرب الموالين لروسيا ("أ ب")

ويقود دينيس بوشيلين الذي انتخب عام 2018 في انتخابات ندّدت بها كييف، "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة ذاتيا. أما ليونيد باسيتشنيك فيرأس "جمهورية لوغانسك الشعبية" المعلنة ذاتيا أيضا.

وقُتِل العديد من القادة العسكريين، والقادة الانفصاليين، في السنوات الأخيرة في هجمات، أو كانوا ضحايا صراعات داخلية أو حتى عمليات للقوات الخاصة الأوكرانية، وفقا لتقارير لم يتم التحقق منها.

احتفالات في مناطق الانفصاليين ("أ ب")

وكان زعيم المتمردين في دونيتسك، ألكسندر زاخارتشينكو الذي قتل بتفجير في مقهى في دونيتسك في آب/ أغسطس 2018، أبرز قتيل يسقط في صفوف الانفصاليين حتى الآن.