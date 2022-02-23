إيران: "مباحثات فيينا بلغت مرحلة حساسة ومهمة"

عرب ٤٨ / أ ف ب

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء أن المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة إلى إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بلغت مرحلة "حساسة" لكن مع تبقي قضايا "مهمة" لم يتم حلها بعد.

وجاءت تصريحات أمير عبد اللهيان على هامش استقباله في طهران نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي الذي أكد نقل رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس إبراهيم رئيسي.

وذكر الوزير الإيراني أن "مباحثات فيينا بلغت مرحلة حساسة ومهمة".

وأضاف "حتى الآن نحن متفائلون جدا بشأن المباحثات في فيينا. نأمل في يتم خلال الأيام المقبلة، حلّ بعض القضايا الحساسة، المهمة، والمتبقية في المفاوضات"، مشددا على أن هذه المسائل هي رهن إبداء الأطراف الغربيين "واقعية" حيالها.

وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق أي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديا في 2018.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، الى إعادة الأميركيين إلى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي.

وشدد أمير عبداللهيان في تصريحاته اليوم، على أن "مفاوضي بلاده لن يتجاوزوا الخطوط الحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مباحثات فيينا، من دون أن يحدد ما هي هذه الخطوط".

وأضاف "بالنسبة إلينا، أهمية أي تفاوض مرتبطة بأن يعود بفوائد على الأمة الإيرانية".

وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليا، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.

وأتت تصريحات أمير عبداللهيان بعد ساعات من تأكيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني أهمية احتفاظ طهران بالقدرات التي وفّرها برنامجها النووي، حتى بحال إحياء اتفاق فيينا.

وكتب شمخاني عبر "تويتر": "قدرات إيران النووية السلمية لا بد أن تبقى دائما كسيف ديموقليس فوق رأس الناكثين للعهود لتكون الضمان الحقيقي لتنفيذ تعهداتهم".

وأضاف "بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي عام 2018، كان من الافضل اتباع هذا الضامن الذاتي الأكثر تأثيرا، طبقا لتوجيه قائد الثورة"، في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد.

وسبق لسلطنة عمان أن أدت دورا وسيطا بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق النووي لعام 2015.

وخلال زيارته الأربعاء، قال البوسعيدي إنه ينقل "رسالة خطية" من السلطان هيثم بن طارق الى "أخيه" رئيسي، تتعلق "بالعلاقات الثنائية الطيبة والقائمة بين البلدين"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأنها.