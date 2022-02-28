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الكرملين: تزويد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالسلاح خطوة عدوانية وتداعياتها خطيرة

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 12:19

الكرملين: تزويد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالسلاح خطوة عدوانية وتداعياتها خطيرة
دبابات روسية داخل الأراضي الأوكرانية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

صدر عن الكرملين تصريحات، ظهر اليوم الإثنين، قال فيها إن "تزويد الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بالسلاح خطوة عدوانية ستكون لها تداعيات خطيرة".

وأضاف أن "قرار بوتين رفع تأهب قوات الرد الاستراتيجية جاء مباشرة بعد تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية".

في ما يتعلّق بالمفاوضات الأوكرانية الروسية، أشار الكرملين إلى أنه "يجب على المفاوضات الروسية الأوكرانية أن تجري في جو هادئ وصامت ودون صخب".

وأضاف أن بوتين سيركز اليوم على القضايا الاقتصادية، وسيتلقي الرئيس الروسي مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزي.

وتطرق الكرملين إلى العقوبات المفروضة على روسيا ووصفها "بالقوية والمؤلمة" لكنه أوضح أن روسيا لديها القدرة على تعويض الأضرار. ومن ناحية أخرى وصف العقوبات الغربية "بالمهزلة وقصيرة النظر".

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