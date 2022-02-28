مفاوضات روسية - أوكرانية | موسكو تشترط حياد كييف

أنهى الوفدان الروسي والأوكراني، اليوم الإثنين، أول محادثات بينهما، مع تزايد العزلة الدبلوماسية والاقتصادية لموسكو في اليوم الخامس لغزو أوكرانيا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وجرت المحادثات في منطقة غوميل على حدود بيلاروسيا. في حين قال مكتب الرئيس الأوكراني إن الهدف الأول من المفوضات هو الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية، اشترط الجانب الروسي التزام كييف بالحياد و"نزع السلاح" بجانب اعترافها رسميا بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم، شرطا لأي تسوية.

ولم يتضح ما إذا كان في الإمكان تحقيق تقدم بعد أن شن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هجوما على الدول الأوروبية واصفا الغرب بأنه "إمبراطورية الكذب"، ووضع قوات الردع النووية الروسية في حالة تأهب قصوى، أمس الأحد.

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