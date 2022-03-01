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اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 12:31

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف
اليوم السادس للحرب دون حسم (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

واصلت القوات الروسية سعيها للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، لتدخل الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا يومها السادس من دون تغيير كبير على الأرض.

وفي حين اتهمت كييف القوات الروسية باستخدام قنبلة محظورة، طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، بفرض منطقة حظر طيران.

وبالتزامن مع المعارك والحشود العسكرية الروسية الضخمة التي تقترب من كييف، انطلقت مفاوضات بين طرفي الصراع في بيلاروسيا، في حين عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة خاصة لبحث الوضع في أوكرانيا بناء على قرار مجلس الأمن.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم السادس للحرب:

بودكاست عرب 48

#الحرب العالمية الثالثة
#أوكرانيا الآن مباشر
#روسيا الآن مباشر
#كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

اليوم السادس للحرب: قوات روسيا تقترب من كييف

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