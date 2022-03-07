ألمانيا تستبعد فرض حظر على إمدادات النفط والغاز الروسية

استبعدت ألمانيا، اليوم الإثنين، حظر واردات الطاقة من روسيا رغم خطط الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء الأوروبيين لتشديد العقوبات على موسكو، بهدف وقف تدخلها العسكري في أوكرانيا.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، في بيان، "لا توجد حاليًا طريقة أخرى لتأمين إمدادات الطاقة في أوروبا للاستخدامات المختلفة، مثل التدفئة والتنقل وإمدادات الطاقة والصناعة".

وأضاف أن "بلاده تعمل مع شركائها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه منذ شهور لتطوير بدائل للطاقة الروسية، إلا أن ذلك لن يحدث بين عشية وضحاها".

وجدد شولتس دعم بلاده لعقوبات اقتصادية ومالية، لكنه شدد على استبعاد قطاع الطاقة من العقوبات الغربية.

وتابع المستشار الألماني: "جميع خطواتنا مصممة بطريقة تضرب روسيا بشدة وتكون مستدامة".

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنهم يجرون محادثات مع شركاء أوروبيين بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الدول الغربية.

ووصلت أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية الإثنين، بعد تقارير عن عقوبات غربية جديدة محتملة ضد روسيا، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.