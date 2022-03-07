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وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يلتقيان في تركيا الخميس

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 15:20

وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يلتقيان في تركيا الخميس
لافروف (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني بوساطة تركية يوم السبت القادم، حسب ما أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو.

وأكدت السلطات الروسية عقد هذا اللقاء.

وأوضح الوزير التركي في تغريدة "إثر مبادرات من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان وجهودنا الدبلوماسية المكثفة قرر وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافرورف وأوكرانيا دميترو كوليبا الاجتماع بمشاركتي على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي في العاشر من الجاري".

وكانت أنقرة قد أكدت زيارة لافروف لأنطاليا.

من جهتها، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تطبيق "تلغرام" إلى أنه "وفقًا لاتفاق عبر الهاتف بين الرئيسين الروسي والتركي (...) من المقرر عقد لقاء على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوزير الأوكراني دميترو كوليبا".

وستكون هذه أول زيارة للوزير الروسي له خارج البلاد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وتربط تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وحليفة أوكرانيا، علاقات وثيقة مع روسيا أيضا وقد حرصت منذ بداية النزاع على الحفاظ على خط مفتوح مع العاصمتين.

وتحادث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، هاتفيا مع نظيره الروسي الأحد، داعيًا إلى "وقف عاجل وشامل لإطلاق النار في أوكرانيا، لكن فلاديمير بوتين طالب في المقابل باستيفاء الشروط الروسية أولا".

وقال الرئيس التركي "إن وقف إطلاق النار بشكل عاجل وشامل سيسمح بإيجاد حل سياسي والاستجابة للمخاوف الإنسانية".

كذلك، دعا إلى فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا "بصورة عاجلة".

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