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بايدن: السويد وفنلندا تستوفيان كل المعايير للانضمام للناتو

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 22:53

بايدن: السويد وفنلندا تستوفيان كل المعايير للانضمام للناتو
الرئيس الأميركي والريس الفنلندي ورئيسة وزراء السويد (gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أن السويد وفنلندا تستوفيان "كل المعايير" للانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي "الناتو".

وقال بايدن إلى جانب رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسن، والرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، اللذين يزوران البيت الأبيض غداة تقديم الترشيح الرسمي لانضمام بلديهما "اليوم أنا فخور بأن أؤكد لهما الدعم التام والكامل من قبل الولايات المتحدة الأميركية".

وكرر بايدن أن الولايات المتحدة "ستعمل مع" البلدين الواقعين في شمالي أوروبا "لمواجهة أي عدوان" قد يتعرضان له خلال المرحلة الفاصلة بين الترشح والانضمام.

من جانبه، أكد الرئيس الفنلندي أنه "مستعد ليبحث" مع تركيا كل المسائل التي تثير "قلقها"، وذلك لاحتواء معارضة انقرة انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال نينيستو خلال زيارته واشنطن "بوصفنا حلفاء داخل حلف شمال الأطلسي، سندافع عن أمن تركيا"، مضيفا "ندين الإرهاب بكل أشكاله"، علما أن السلطات التركية تأخذ على البلدين رعاية "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني.

بدورها، اعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا اندرسن أن ثمة "حوارا" قائما مع تركيا بهدف "حل" هذه المسائل.

وتبدي واشنطن تفاؤلا بقدرتها على تجاوز المعارضة التركية. واكد بايدن أنه سيحيل قضية ترشح فنلندا والسويد على الكونغرس ليوافق على الامر "في اسرع وقت ممكن".

وقال الرئيس الأميركي "حين ينضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي، فإن ذلك ليس تهديدا لأي بلد ولم يكن الأمر على هذا النحو أبدا. هدف الحلف هو الدفاع عن نفسه في مواجهة الاعتداءات".

وذكر أيضا بأنه لم يتم اللجوء سوى مرة واحدة إلى البند الخامس من معاهدة الحلف والذي ينص على رد مشترك من جميع أعضائه في حال تعرض أحد هؤلاء الأعضاء لهجوم.

وأورد أن ذلك حصل بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 و"قد وقف جميع حلفائنا إلى جانبنا" آنذاك.

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#حلف شمال الأطلسي
#الناتو
#أميركا
#السويد
#فنلندا

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