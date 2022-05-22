  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بايدن يتجه لليابان بعد التهديدات النووية الصادرة عن زعيم كوريا الشمالية

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 09:22

بايدن يتجه لليابان بعد التهديدات النووية الصادرة عن زعيم كوريا الشمالية
بايدن في كوريا الجنوبية
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

يتوجّه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إلى اليابان، المحطة الثانية من رحلته الهادفة إلى تعزيز الريادة الأميركية في آسيا بمواجهة صعود نفوذ الصين والتهديد النووي الذي تمثله كوريا الشمالية.

ويغادر بايدن كوريا الجنوبية حيث أجرى سلسلة اجتماعات مع الرئيس المنتخب حديثًا يون سوك-يول ناقشا خلالها مسألة التدريبات العسكرية الموسعة في مواجهة تهديدات الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون.

وفي وقت حذر مسؤولون من كلا البلدين من أن كيم قد يثير التوتر من خلال تجربة سلاح نووي أثناء وجود بايدن في المنطقة، قال الرئيس الأميركي إن "على الدول الديمقراطية الحليفة تعميق العلاقات".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع يون، تحدث بايدن عن "منافسة عالمية بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية"، قائلا إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكل ساحة معركة رئيسية.

وفي حين أن الصين هي المنافس الرئيسي للولايات المتحدة في هذا الصراع، ألقى بايدن الضوء على التحدي الذي تمثله روسيا عندما وقّع على مساعدات بقيمة 40 مليار دولار في وقت متأخر، السبت، لمساعدة أوكرانيا في محاربة غزو القوات الروسية.

في اليابان، يلتقي بايدن رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، والإمبراطور ناروهيتو، الإثنين قبل قمة رباعية تعقد، الثلاثاء، وتجمع قادة أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.

والاثنين أيضًا يكشف بايدن النقاب عن مبادرة أميركية رئيسية جديدة للتجارة الإقليمية هي الإطار الاقتصادي لازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال بايدن ويون في بيان، السبت، إنه بالنظر إلى التهديد المتواصل من جانب كوريا الشمالية "اتفقا على بدء مناقشات لتوسيع نطاق وحجم التدريبات العسكرية المشتركة والتدريب في شبه الجزيرة الكورية وحولها".

يأتي التعزيز المحتمل للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ردًا على التجارب النووية لكوريا الشمالية هذا العام.

بودكاست عرب 48

#جو بايدن
#كوريا الجنوبية
#زيارة
#تهديدات نووية
#كوريا الشمالية

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"إعادة تأهيل" لعائلات عراقية ارتبطت بداعش قبل العودة للبلاد
"إعادة تأهيل" لعائلات عراقية ارتبطت بداعش قبل العودة للبلاد

2022-05-22

قتلى وجرحى بدونيتسك والقوات الروسية تتقدم بدونباس
قتلى وجرحى بدونيتسك والقوات الروسية تتقدم بدونباس

2022-05-22

موسكو تبحث مسألة تبادل أسرى أوكرانيين برجل أعمال مقرب من بوتين
موسكو تبحث مسألة تبادل أسرى أوكرانيين برجل أعمال مقرب من بوتين

2022-05-21

الأكثر قراءة

"سانا": 3 شهداء في عدوان إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

2022-05-21
مصدر في الحكومة الإسرائيلية:

مصدر في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

2022-05-21
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

2022-05-21
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2022-05-21
حورة: إصابة خطيرة لفتى إثر إضرام النار في محل لبيع الهواتف

حورة: إصابة خطيرة لفتى إثر إضرام النار في محل لبيع الهواتف

2022-05-21