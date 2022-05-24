روسيا: رفض استئناف المعارض نافالني بإلغاء الحكم بسجنه 9 سنوات

عرب ٤٨ / أ ف ب

رفضت محكمة روسية الاستئناف الذي تقدم به المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، ضد الحكم بسجنه 9 سنوات، ويرى حلفاؤه بأنه "مدفوع سياسيا".

وقررت محكمة مدينة موسكو "ترك الحكم من دون تغيير" وبأن يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني بأنه سيتم نقل نافالني إلى سجن حيث تطبق إجراءات صارمة ليقضي عقوبته؛ بعدما أدين في آذار/مارس بالاختلاس وازدراء المحكمة.

وأعلن محاموه على الفور أنهم سيستأنفون على الحكم.

وحضر نافالني الجلسة عبر رابط فيديو من وراء القضبان وقد ارتدى زي السجين الأسود وسترة شتوية وبدا متماسكًا وعلق ممازحًا على مشكلات في نظام الصوت.

وبدأت الجلسات الأسبوع الماضي لكن نافالني حصل على تأجيل لمدة أسبوع حتى تتمكن أسرته من زيارته.

وعقدت الجلسة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الروسية إلى إسكات منتقديها فيما تواصل حملتها العسكرية في أوكرانيا المجاورة.

ومُددت فترة سجن نافالني، وهو من أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين، في أواخر آذار/مارس إلى تسع سنوات بعد إدانته باختلاس تبرعات لمنظماته السياسية وبازدراء المحكمة.

وطالبت محاميته أولغا ميخائيلوفا المحكمة بإلغاء الحكم لأنه "غير عادل" و"يتعارض مع القانون الدولي"، في حين وصفه المدعي بأنه "قانوني ومبرر".

وقال نافالني للمحكمة إنه تم الاستماع إلى قضيته في السجن بذريعة القيود التي تستدعيها مكافحة كورونا على الرغم من أن محكمة موسكو منعقدة على نحو اعتيادي.

وقال "قيود كورونا تنطبق علي فقط" وقال أيضا إن فريقه القانوني "ضبط القاضية (مارغريتا) كوتوفا في منتصف المحاكمة وهي تتصل بشخص من مكتب الرئاسة".

ويقضي نافالني عقوبة بالسجن عامين ونصف في سجن يبعد حوالي 100 كيلومتر شرقي موسكو لخرقه الإفراج المشروط عنه في قضية احتيال قديمة اتهم بها.

وإذا دخل الحكم الجديد حيز التنفيذ فسينقل نافالني البالغ من العمر 45 عامًا إلى مستعمرة جزائية تخضع لنظام صارم مع ظروف أكثر قسوة، بما في ذلك السماح بعدد أقل من الزيارات العائلية.

ويعترض فريقه القانوني على ذلك ويقولون إنه يُعامل خطأ كمجرم صاحب سوابق.

وسيحل الحكم الجديد محل الحكم الصادر بحقه في شباط/فبراير 2021 وهذا يعني أن نافالني سيبقى خلف القضبان ثماني سنوات أخرى.

وبرز نافالني كمدون مناهض للفساد، وقبل سجنه دعا إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء روسيا.

وفي العام 2020 نجا من محاولة لتسميمه بمادة نوفيتشوك وهو غاز أعصاب من الدرجة العسكرية صمم في عهد الاتحاد السوفياتي. وعلى الرغم من اتهامات نافالني، نفى الكرملين أي تورط له.

واعتقل العام الماضي لدى عودته من العلاج في ألمانيا وسط إدانة واسعة النطاق في الخارج وعقوبات فرضتها العواصم الغربية على روسيا.

ومنذ ذلك الحين صُنفت منظمات نافالني السياسية وفروعها بأنها "متطرفة" وتم إغلاقها. وفر حلفاؤه الرئيسيون من روسيا والعديد منهم مطلوبون من قبل السلطات الروسية بتهم جنائية.