بكين تعلن عن تدريبات عسكريّة في بحر الصين الجنوبيّ

ستُجري الصين تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي، غدا السبت، بحسب ما أعلنت هيئة الملاحة البحرية الصينية، وذلك بعد أن انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها طموحاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستَجرى المناورات في المنطقة المجاورة للساحل الصيني مباشرة، في مساحة بحرية صغيرة بعيدة عن المناطق المتنازع عليها مع فيتنام والفيليبين.

وقالت إدارة الأمن البحري، أمس الخميس، إن "التدريبات العسكرية ستجرى والمنطقة محظورة"، ونشرت إحداثيات المنطقة المعنية.

وتقع المنطقة على بعد حوالي 25 كلم في جنوب جزيرة هاينان، وتبلغ مساحتها نحو 100 كلم مربع.

وتنظم الصين بانتظام مناورات بحرية، غالبًا بالقرب من سواحلها.

ومن المقرر إجراء مناورات في منطقة بحرية أخرى بالقرب من هاينان الأسبوع المقبل.

وتحذر الولايات المتحدة، التي تعتبر الصين منافسًا إستراتيجيًا، من اتساع الوجود العسكري والاقتصادي لبكين في منطقة تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى جزر المحيط الهادئ. ويشكل هذا الوجود بحسب الولايات المتحدة، إستراتيجية لتعديل ميزان القوى في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس: "بكين تشارك في خطاب وفي أنشطة استفزازية بشكل متزايد، مثل تحليق الطائرات بالقرب من تايوان" بشكل شبه يومي.

وكان يشير إلى مرور الطائرات العسكرية في "منطقة تحديد الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية، في أماكن تبعد 150 كلم على الأقل من الساحل التايواني.

كما دعا بلينكن إلى مواجهة مساعي "الصين لإعادة تشكيل النظام الدولي".

وتأتي تعليقات بلينكن في أعقاب تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن هذا الأسبوع بالدفاع عن تايوان في حال هجوم بكين على الجزيرة.

وردا على ذلك، دعت الخارجية الصينية الولايات المتحدة إلى "عدم التقليل من أهمية" تصميم الصين على الدفاع عن سيادتها.

وأطلقت الصين لتوها مبادرة رئيسية لتوسيع التعاون الأمني والتجارة الحرة مع دول جنوب المحيط الهادئ، وقد شجبتها أستراليا، حليفة الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الاتفاق "لا يُفرض على أحد، ولا يستهدف أي طرف ثالث، ولا توجد نية على الإطلاق لإنشاء قاعدة عسكرية".