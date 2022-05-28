الأرجنتين: تشخيص أول إصابتين بجدري القردة في أميركا اللاتينية

أكدت وزارة الصحة في الأرجنتين، أمس الجمعة، أول إصابتين بجدري القردة في أميركا اللاتينية.

وسُجلت معظم الإصابات في التفشي الأخير لهذا المرض الفيروسي في إسبانيا وإنجلترا والبرتغال، وهي دول تقع خارج المناطق التي يستوطن فيها عادة هذا المرض في غرب ووسط أفريقيا.

وعن أول إصابة في الأرجنتين، قالت وزارة الصحة إن "نتيجة الاختبارات للحالة المعنية جاءت إيجابية".

وأضافت أن المريض يتمتع بصحة جيدة وأن الأشخاص الذين كانوا مخالطين له يخضعون للسيطرة السريرية والوبائية دون ظهور أعراض عليهم حتى الآن.

وأكدت الوزارة في وقت لاحق إصابة أخرى لمواطن إسباني وصل إلى الأرجنتين يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت نحو 20 دولة لا يتوطن فيها جدري القردة عمليات تفش للمرض مع أكثر من 200 إصابة مؤكدة أو مشتبه بها معظمها في أوروبا.