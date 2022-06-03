واشنطن تؤكد إعداد مشروع قرار يحضّ طهران على "التعاون" مع الوكالة الذرية

أكدت الولايات المتحدة، أنها تعد مشروع قرار مع الأوروبيين لعرضه على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يحضّ إيران على "التعاون الكامل" مع الوكالة، وهي خطوة رفضتها طهران مسبقا ووصفتها بأنها "غير بناءة".

ونددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير حديث لها بغياب "ردود مرضية" من إيران بشأن وجود مواد نووية في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

ويفاقم هذا الملف الذي يثير قلق المجتمع الدولي منذ عدة أشهر، الجمود في المفاوضات التي انطلقت قبل أكثر من عام في محاولة لإنقاذ الاتفاق الذي يفترض أن يحول دون تصنيع الجمهورية الإسلامية قنبلة نووية.

ومن المنتظر عرض مشروع القرار على مجلس محافظي المنظمة الدولية الذي سيجتمع الأسبوع المقبل في فيينا.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أمس الخميس عن "مخاوف جدية للغاية" لدى واشنطن، وقال "إيران لم ترد بشكل موثوق على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف برايس: "يمكننا أن نؤكد أننا نعتزم الانضمام إلى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في تقديم مشروع قرار بشأن ضرورة التعاون الكامل لإيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان مصدر أوروبي في فيينا قد أشار إلى مشروع القرار الغربي هذا في الأيام الأخيرة، ما أثار رد فعل غاضبا من طهران التي حذرت من أي "عمل غير بناء" خلال انعقاد اجتماع مجلس المحافظين، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ومنذ بدء المفاوضات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 امتنع الأميركيون عن تقديم أي مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنبا لعرقلة المحادثات. لذلك قد يبدو عرض هذا النص مؤشرا إلى الاحتمالات المتزايدة لفشل النقاشات الدبلوماسية.