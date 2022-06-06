ماسك يهدد بالتراجع عن شراء "تويتر" ويتهم المنصة بحجب معلومات

عرب ٤٨/ أ ف ب

قال إيلون ماسك في وثيقة قدمها في البورصة، اليوم الإثنين، إن "تويتر" "تقاوم بشكل نشط" طلباته للحصول على معلومات حول بوتات الإنترنت والبريد العشوائي، وهو ما يراه انتهاكا واضحا لالتزامات الشبكة الاجتماعية بموجب عرض الاستحواذ.

وجاء في رسالة موجهة إلى المسؤول القانوني في "تويتر" ونشرها موقع هيئة الأوراق المالية الأميركية: "يحتفظ ماسك بجميع الحقوق، بما في ذلك حقه في عدم إتمام الصفقة وحقه في إنهاء اتفاقية الاندماج".

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قد كشفت، أواخر الشهر الماضي، أنها طلبت من إيلون ماسك تقديم إيضاحات حول أسباب تأخره في الإبلاغ عن شرائه ملايين الأسهم في تويتر، في أحدث الأسئلة المتعلقة بمحاولته المضطربة لشراء المنصة.

وأصبح ماسك مساهما رئيسيا في تويتر بعد شرائه 73,5 مليون سهم أوائل نيسان/ أبريل الماضي، وبعد نحو أسبوعين تقدم بعرض للاستحواذ على المنصة.

وتبع ذلك توقيعه صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا، لكنه ومنذ ذلك الحين أعطى إشارات متضاربة حول مدى التزامه بهذه الصفقة.

ودفع سلوك ماسك بمنظمات أميركية غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، إلى توحيد جهودها سعيًا إلى الحؤول دون شراء الملياردير تويتر، خشية أن يسمح بنشر محتويات تحضّ على الكراهية والعنف على المنصة.