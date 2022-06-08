يكافح متطوعون وعناصر من الدفاع المدني بمؤازرة مروحيات من الجيش، اليوم الأربعاء، لإخماد حريق في شمال لبنان، اندلع في أكبر غابة للصنوبر البريّ في البلاد والمنطقة، لا يستبعد مسؤولون أن يكون مفتعلا.

وأعلنت قيادة الجيش في تغريدة أن "طوافات تابعة للجيش اللبناني تؤازرها وحدات عسكرية تساهم في عمليات اخماد الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في غابات بطرماز- الضنية للحؤول دون تمدده".

وبعد ساعات من الجهود المضنية، قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين لوكالة "فرانس برس"، إن النيران "باتت قيد السيطرة، لكن الوضع يبقى تحت المراقبة لتفادي تجدّد الحريق".

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وعملت مروحيتان للجيش طيلة النهار على ملء خزاناتهما من بركة سباحة اصطناعية تولى الدفاع المدني تزويدها بالمياه، قبل التوجه لإخماد النيران ومن ثم تبريد الموقع.

وقال حمد حمدان وهو أحد عناصر الدفاع المدني في المكان: "عند انتهاء عمليات التبريد، سننتقل سيرا على الأقدام إلى داخل الغابة ومعنا مرشات مياه، ومعاول لنتأكد من السيطرة التامة على الحريق".

وحال الضباب دون مشاركة المروحيات في إخماد الحريق الثلاثاء. وعمل متطوعون من أبناء المنطقة على مكافحة النيران بالمعاول ووسائل بدائية بسبب وعورة الموقع المعروف بكثافة أشجاره.

ولم يستبعد ياسين، الذي توجّه صباح الأربعاء الى المكان، أن يكون الحريق مفتعلا، مشيرا إلى تحقيقات تجريها القوى الأمنية بهذا الصدد.

وأظهرت صور نشرها ياسين وناشطون بيئيون على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد سحب الدخان بعد ظهر الثلاثاء من ثلاث نقاط داخل الغابة، قبل اندلاع النيران بكثافة.

لبنان: جهود مضنية لإخماد حريق اندلع في أكبر غابة صنوبر بريّ

للتفاصيل: https://t.co/Mx4NTHShCY pic.twitter.com/jXNycxOMcz — موقع عرب 48 (@arab48website) June 8, 2022

وقال ياسين: "من غير المستبعد أن يكون الحريق مفتعلا كما يظهر في الصورة التي التقطت قبل غروب الشمس"، مطالبا "القوى الأمنية التحرك والقضاء بالتشدد بعقوبة من يفتعل الحرائق".

وأعرب ناشطون عن خشيتهم من قضاء النيران على مساحات حرجية واسعة مع قرب موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خصوصا مع تهافت المواطنين في المناطق الريفية على جمع الحطب لموسم الشتاء مع ارتفاع اسعار المحروقات التي تُستخدم في التدفئة.

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وكتب الناشط البيئي، بول أبي راشد عبر "فيسبوك"، أمس، أن "أكبر غابة صنوبر بري في الشرق الأوسط تحترق الآن".

ويشهد لبنان سنويا اندلاع حرائق في غاباته، يكافح المعنيون لإخمادها مع تضاؤل الامكانيات البشرية والتقنية. وقضى فتى على الأقل قبل عام خلال مشاركته في مكافحة نيران اندلعت على أطراف قريته في شمال البلاد.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2019، التهمت حرائق ضخمة مساحات حرجية واسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم وسط عجز السلطات التي تلقت دعما من دول عدة لإخمادها، ما اعتبره اللبنانيون حينذاك، دليلا إضافيا على إهمال وعدم كفاءة السلطات.

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وأثارت تلك الحرائق غضبا واسعا حتى أنها شكلت أحد الأسباب خلف الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي شهدها لبنان في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ضد الطبقة السياسية.