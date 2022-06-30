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إدارة بادين توافق على تزويد تركيا مقاتلات إف-16 حديثة

تاريخ النشر: 30/06/2022 - 09:38

إدارة بادين توافق على تزويد تركيا مقاتلات إف-16 حديثة
بظل خلافات مشروع مقاتلات إف-35 (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

عبرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عن دعمها لصفقة محتملة لبيع طائرات أميركية من طراز إف-16 إلى تركيا، بعد يوم من رفع أنقرة حق النقض (الفيتو) عن عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر، للصحافيين إن تعزيز القدرات الدفاعية التركية تعزيز لدفاعات الأطلسي.

وأضافت "الولايات المتحدة تدعم تحديث تركيا لأسطولها من الطائرات المقاتلة لأن في ذلك إسهاما في أمن الأطلسي وبالتالي الأمن الأميركي".

وتابعت بالقول "هذه الخطط في طور الإعداد ويجب الدفع بها لعمليات التعاقد".

وقدمت تركيا طلبا للولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر لشراء 40 مقاتلة من طراز إف-16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، وما يقرب من 80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية الحالية.

وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قال إن أولوية بلاده مع الولايات المتحدة هي البقاء في مشروع مقاتلات إف-35، لكنها قد تعوضها بخيار آخر إذا لم تتمكن من حل الخلاف الراهن.

وأوضح قالن أنه في حال عدم حل مشكلة استعادة مساهمة تركيا في مشروع إف-35، فإنه يمكنها الاستعاضة عن ذلك بشراء مقاتلات إف-16 وتحديث ما تملكه تركيا أصلا من هذا الطراز.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن أعرب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله في استمرار العلاقات الثنائية البناءة بين البلدين.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، حول اللقاء الذي جرى، أمس الأربعاء، بين أردوغان وبايدن على هامش قمة زعماء الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح البيان أن بايدن أعرب لأردوغان عن امتنانه لتوقيع أنقرة مذكرة تفاهم مع السويد وفنلندا بشأن انضمام الأخيرتين لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف البيان أن أردوغان وبايدن بحثا سبل دعم أوكرانيا، وأشارا إلى "أهمية إزالة العوائق الروسية التي تعترض خروج الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية".

كما لفت البيان إلى أن الزعيمين تناولا أيضا سبل الحفاظ على الاستقرار في بحر إيجة وسورية.

هذا وقد توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وأنقرة بسبب نظام الدفاع الجوي "إس-400" الذي اشترته الأخيرة من روسيا، فردت واشنطن باستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35.

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#مقاتلات إف-16
#مقاتلات إف-35
#تركيا
#أميركا
#جو بايدن
#رجب طيب أردوغان

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