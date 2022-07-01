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واشنطن تزود أوكرانيا بصواريخ جديدة ونظامين للدفاع الجوي

تاريخ النشر: 01/07/2022 - 23:50

واشنطن تزود أوكرانيا بصواريخ جديدة ونظامين للدفاع الجوي
بايدن وزيلينسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

قدمت واشنطن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار، تشمل صواريخ وقذائف وأدوات دفاع جوي للتعامل مع الجيش الروسي في جنوب البلاد وشرفها حيث يحتدم القتال؛ حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم، الجمعة.

وتتضمن هذه الحزمة من المعدات نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لقاذفات الصواريخ الأميركية من طراز "هيمارس" التي دخلت مؤخرًا إلى ساحة المعركة وما يصل إلى 150 ألف قذيفة عيار 155 ملم.

ويمكن لنظامي الدفاع الجوي إطلاق صواريخ أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى، وهما من صنع شركة "رايثيون" الأميركية والمجموعة النروجية "كونغسبرغ".

ويتيح النظامان القابلان للتشغيل عن بعد التصدي للطيران الروسي بما في ذلك الطائرات المسيّرة، وكذلك صواريخ كروز.

وقال المتحدث باسم البنتاغون تود بريسيلي في بيان إن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا المعدات اللازمة في ساحة معركة متغيّرة".

وسلط المتحدث الضوء على "تعاون النرويج في تمكين الولايات المتحدة من التسليم التاريخي لنظامي دفاع جوي حديثين سيساعدان أوكرانيا في التصدي للهجمات الجوية الروسية الوحشية".

هذه الدفعة الجديدة من المعدات ومصدرها مخزونات الجيش الأميركي، ترفع إلى 6,9 مليار دولار إجمالي المساعدة الأميركية لكييف منذ بداية الغزو في 24 شباط/فبراير.

وأعلنت النرويج اليوم عن مساعدة لأوكرانيا مدى عامين بنحو مليار يورو، وذلك خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور.

وقالت الحكومة النروجية في بيان إن هذه المساعدة الكبيرة بقيمة عشرة مليارات كورونا نرويجية (نحو 970 مليون يورو) تضاف إلى مساعدات سابقة أعلنتها اوسلو، وستستخدم في "المساعدة الإنسانية وإعادة إعمار البلاد والأسلحة ودعم عمل السلطات الأوكرانية".

وقال ستور في البيان "نقف مع الشعب الأوكراني"، مضيفا "نحن نساهم في دعم نضال الأوكرانيين من أجل الحرية. إنهم يقاتلون من أجل بلدهم، وأيضا من أجل قيمنا الديمقراطية".

وجاء الإعلان لمناسبة زيارة رئيس الوزراء النرويجي لكييف الجمعة وأيضا لقرية يهدنة التي تضرّرت بشدّة من الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء النروجية "إن تي بي" أن رئيس الحكومة تأثّر بما رآه خلال زيارته ووصف القرية بأنّها "لمحة من الجحيم على الأرض".

وأعلنت أوسلو، الأربعاء، تقديم ثلاث منظومات لإطلاق صواريخ متعدّدة لأوكرانيا. وتسعى كييف للحصول على هذه الأسلحة بشكل خاص.

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