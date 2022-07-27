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18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة

تاريخ النشر: 27/07/2022 - 22:33

18 ألف إصابة بجدري القردة في 78 دولة
طابور لتلقي لقاح جدري القردة (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تسجيل أكثر من 18 ألف حالة إصابة بجدري القردة و5 وفيات في 78 دولة، معظمها في أوروبا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، في ندوة عبر الإنترنت حول فيروسي كورونا وجدري القردة، إن "حوالي 10 بالمئة من الحالات تتطلب دخول المستشفى "لعلاج الألم الناجم عن المرض".

وأضاف المسؤول الصحي أن "أكثر من 70 بالمئة من الإصابات في أوروبا، و25 بالمئة في الأميركيتين".

ونوّه غيبريسوس بأن "هذا تفش يمكن إيقافه إذا أخذت البلدان والمجتمعات والأفراد المخاطر على محمل الجد، واتخذوا الخطوات اللازمة لوقف انتقال العدوى، وحماية الآخرين".

والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جدري القردة، بات يشكل "حالة طوارئ عالمية".

وقال غيبريسوس حينها، إن الوضع أصبح استثنائيًا" بعد أن تفشي في أكثر من 70 دولة.

واتخذ غيبريسوس الإجراء الأول من نوعه في هذا التصنيف، رغم عدم وجود توافق في الآراء بين الخبراء العاملين في لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بخصوص الفيروس، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية.

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#الصحة العالمية
#جدري القردة
#أوروبا
#إصابات جدري القردة

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