النمسا: تحقيق بشأن برنامج تجسس طال ثلاث دول

عرب ٤٨ / أ ف ب

باشرت الحكومة النمساوية اليوم، الجمعة، التحقق من تقارير حول برنامج تابع لشركة تكنولوجيا معلومات مقرها النمسا جرى استخدامه لاستهداف شركات محاماة واستشارات ومصارف في 3 دول على الأقل.

وأفادت مدونة نشرت الأربعاء بأن خبراء من شركة "مايكروسوفت" الأميركية يبحثون بشأن برنامج خبيث يسمى "سابزيرو"، طورته شركة "دي اس أي ار اف – DSIRF" في فيينا.

وبحسب معلوماتهم، جرى استخدام البرنامج عدة مرات في عامي 2021 و2022، بهدف الوصول إلى بيانات سرية مثل كلمات المرور.

وكتبوا أن "من بين الضحايا الذين جرى تحديدهم حتى الآن شركات محاماة ومصارف وشركات استراتيجية للاستشارات في دول مثل النمسا وبريطانيا وبنما".

وقالت وزارة الداخلية النمساوية إنها "غير قادرة على تأكيد حصول مثل هذه الحوادث".

وأضافت في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أن وكالة المخابرات "تتحقق من الاتهامات. في هذه المرحلة، لا دليل على استخدام برنامج تجسس من قبل الشركة المعنية".

ولم تتمكن فرانس برس من الاتصال بشركة "دي اس أي ار اف".

لكن في تعليقات أوردتها صحيفة "كورير"، تؤكد الشركة أن "سابزيرو" الذي لا يتوافر في السوق، لم يُستخدم لأغراض خبيثة و"جرى تطويره حصرًا لاحتياجات سلطات دول الاتحاد الأوروبي".

ونفت الوزارة النمساوية "أي علاقة تجارية" مع "دي اس أي ار اف".

وتأتي القضية بعد عام من فضيحة "بيغاسوس"، حين كشفت مجموعة إعلامية دولية أن هذا البرنامج الذي صممته شركة "ان اس او غروب" الإسرائيلية أتاح التجسس على مئات الصحافيين والسياسيين والنشطاء ورجال الأعمال من مختلف البلدان.

وأكدت "ان اس أو"، المتهمة باستمرار بأنها أداة بأيدي انظمة استبدادية، أن برنامجها يستخدم فقط للحصول على معلومات تتصل بشبكات إجرامية أو إرهابية.