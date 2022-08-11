مسؤول لبنانيّ: العدوان على غزة أخّر ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، اليوم الخميس، إن "الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"، والتي تجري بوساطة أميركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بو صعب عقب لقائه الرئيس، ميشال عون في قصر الرئاسة في بعبدا شرق بيروت، بحسب بيان لمكتب الإعلام في الرئاسة.

وأوضح بو صعب أن "الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف الترسيم (الحدود)، وليس لدينا وقت مفتوح إلى ما لا نهاية، وحفاظًا على الاستقرار من المفترض أن تنتهي المهلة قبل سبتمبر/ أيلول المقبل".

صعب (الأناضول)

وقال المسؤول اللبناني، إن الوسيط الأميركي آموس هوكستين، انتقل إلى إسرائيل يوم غادر بيروت، الإثنين الماضي، ولم يعد إليها مرة ثانية، ونحن نتابع هذا الملف وعلى تواصل معه في هذا الموضوع".

و في 2 آب/ أغسطس الجاري، قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إن هوكستين وصل إلى إسرائيل قادما من لبنان، بعد يومين من الاجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين.

وأضاف أن هوكستين "التقى مع مفاوضين إسرائيليين لمحاولة سدّ الفجوات المتبقية"، بدون مزيد من التفاصيل.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا غنية بالنفط والغاز.

وخاض الجانبان سابقًا مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة.

وبين تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وأيار/ مايو 2021، عقد الطرفان 5 جولات من المحادثات في مقر الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة جنوبيّ لبنان، إلا أن المحادثات جُمّدت لاحقًا بسبب خلافات جوهرية.

ومطلع آب/ أغسطس الجاري، قال مصدر لبناني رفيع المستوى، إن لبنا أكد لهوكستين تمسّكه بالخط 23 الحدودي وحقل "قانا" النفطي كاملا، وعدم مشاركة استخراج الغاز وعائداته مع إسرائيل.