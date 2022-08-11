  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مسؤول لبنانيّ: العدوان على غزة أخّر ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل

تاريخ النشر: 11/08/2022 - 15:24

مسؤول لبنانيّ: العدوان على غزة أخّر ملف ترسيم الحدود مع إسرائيل
لقاء هوكستين مع عون ميقاتي وعون وبري ( Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، اليوم الخميس، إن "الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"، والتي تجري بوساطة أميركية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده بو صعب عقب لقائه الرئيس، ميشال عون في قصر الرئاسة في بعبدا شرق بيروت، بحسب بيان لمكتب الإعلام في الرئاسة.

وأوضح بو صعب أن "الاعتداء على قطاع غزة أخّر ملف الترسيم (الحدود)، وليس لدينا وقت مفتوح إلى ما لا نهاية، وحفاظًا على الاستقرار من المفترض أن تنتهي المهلة قبل سبتمبر/ أيلول المقبل".

صعب (الأناضول)

وقال المسؤول اللبناني، إن الوسيط الأميركي آموس هوكستين، انتقل إلى إسرائيل يوم غادر بيروت، الإثنين الماضي، ولم يعد إليها مرة ثانية، ونحن نتابع هذا الملف وعلى تواصل معه في هذا الموضوع".

و في 2 آب/ أغسطس الجاري، قال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إن هوكستين وصل إلى إسرائيل قادما من لبنان، بعد يومين من الاجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين.

وأضاف أن هوكستين "التقى مع مفاوضين إسرائيليين لمحاولة سدّ الفجوات المتبقية"، بدون مزيد من التفاصيل.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا غنية بالنفط والغاز.

وخاض الجانبان سابقًا مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة.

وبين تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وأيار/ مايو 2021، عقد الطرفان 5 جولات من المحادثات في مقر الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة جنوبيّ لبنان، إلا أن المحادثات جُمّدت لاحقًا بسبب خلافات جوهرية.

ومطلع آب/ أغسطس الجاري، قال مصدر لبناني رفيع المستوى، إن لبنا أكد لهوكستين تمسّكه بالخط 23 الحدودي وحقل "قانا" النفطي كاملا، وعدم مشاركة استخراج الغاز وعائداته مع إسرائيل.

بودكاست عرب 48

#مجلس النواب اللبناني
#غزة
#الاحتلال الإسرائيلي
#ترسيم الحدود البحرية
#لبنان
#إسرائيل

حوارات

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لبنان: مسلّح يحتجز رهائن داخل مصرف في بيروت
لبنان: مسلّح يحتجز رهائن داخل مصرف في بيروت

2022-08-11

"إسلاموفوبيا" المحافظين... مشكلة تؤرق مسلمي بريطانيا
"إسلاموفوبيا" المحافظين... مشكلة تؤرق مسلمي بريطانيا

2022-08-11

تايوان تواصل المناورات العسكرية بظل تهديدات بكين المتكررة
تايوان تواصل المناورات العسكرية بظل تهديدات بكين المتكررة

2022-08-11

الأكثر قراءة

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل

مقتل الطالبة المصريّة سلمى بهجت: تفاصيل جريمة قتل "نيرة أشرف الجديدة"

2022-08-10
روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

روسيا: لبيد كذاب ويستخف بحياة الفلسطينيين

2022-08-10
سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

سائق حافلة أنزل الركاب الفلسطينيين إثر اعتراض اليهود

2022-08-10
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-08-10
وفد أممي يزور الأسير السعدي وطبيب مختص يقيّم حالة الأسير عواودة

وفد أممي يزور الأسير السعدي وطبيب مختص يقيّم حالة الأسير عواودة

2022-08-10