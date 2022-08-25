أوكرانيا: فَصْلُ محطّة زابوريجيا للطاقة النووية الأكبر بأوروبا عن الكهرباء

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت شركة التشغيل الأوكرانية "إنيرغوتوم" الخميس، أنّ محطّة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا وتخضع للسيطرة الروسية وتتعرّض للقصف المتكرّر، "فُصلت بشكل كامل" عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.

وقالت مجموعة إنيرغوتوم التابعة للدولة على "تيليغرام" إن "جرى فصل مفاعلَي المحطّة عن الشبكة. ونتيجة لذلك، أدت أعمال الغزاة إلى فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تمامًا عن شبكة الكهرباء، للمرة الأولى في تاريخها".

ولفتت شركة التشغيل الأوكرانية إلى أن حرائق في أرض محطة زابوريجيا الحرارية القريبة من المحطة النووية بجنوب أوكرانيا تسببت مرتين بانقطاع آخر خط اتصال يربط المحطة بشبكة الكهرباء.

وتابعت "كانت ثلاثة خطوط اتصال أخرى قد تضررت سابقًا خلال هجمات إرهابية" روسية.

وأضافت أن توفير الكهرباء لمحطة الطاقة النووية مصدره محطة الطاقة الحرارية و"هناك عمليات جارية لربط مفاعل بالشبكة".

تتبادل موسكو وكييف الاتهامات منذ أسابيع بشن ضربات استهدفت محطة زابوريجيا النووية التي تضمّ ستّة مفاعلات قدرتها الإجمالية تبلغ 6000 ميغاواط وتسيطر عليها القوات الروسية منذ آذار/مارس.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتخزين أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا وباستخدامها كقاعدة لشن ضربات على مواقع أوكرانية.

وتنفي موسكو من جهتها نشر أسلحة في المحطّة وتؤكّد عدم وجود سوى وحدات توفر الأمن فيها. وتتهم روسيا بدورها القوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات بطائرات مسيرة على الموقع.

ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول المحطة لضمان أمن الموقع والسماح بعمليات تفتيش.