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طهران: سنرد بشكل مناسب على أي عمل بناء من جانب السعودية

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 13:59

طهران: سنرد بشكل مناسب على أي عمل بناء من جانب السعودية
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

لا تشترط إيران على السعودية "أي شيء مسبق" لإطلاق محادثات مع الرياض، وفق ما كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني في إفادة صحافية أسبوعية إن بلاده "سترد بشكل مناسب على أي عمل بناء من جانب السعودية"، حسبما نقل موقع "إيران إنترناشيونال" المحلي.

وفي السياق دعا كنعاني الرياض إلى تبني "نهجا بناء" لتحسين العلاقات بين البلدين.

وقالت طهران الشهر الماضي إن الجولة السادسة من المحادثات المؤجلة بين السعودية وإيران في بغداد ستعقد عندما تكون الظروف مواتية في العراق.

وفي أيار/ مايو، ذكر وزير الخارجية السعودية أن هناك بعض التقدم في المحادثات مع إيران التي يتوسط فيها العراق لكنه ليس كافيا.

وعلى صعيد آخر، أكد متحدث الخارجية أن طهران "لا تزال داعمة لنزع السلاح النووي بقدر التزامها بعدم الانتشار النووي وتدعو إلى تطبيق غير تمييزي وغير منحاز لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد كنعاني على ضرورة وفاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزاماتها بطريقة مهنية تجاه طهران، في إشارة إلى التعامل مع الاتهامات التي توجهها إسرائيل لإيران في هذا الشأن.

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#العلاقات الإيرانية السعودية
#محادثات مع الرياض
#متحدث الخارجية الإيرانية
#ناصر كنعاني

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