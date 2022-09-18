  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بولندا تعارض "أي تحرّك" من بروكسل يحرم المجر تمويلات أوروبية

تاريخ النشر: 18/09/2022 - 23:56

بولندا تعارض "أي تحرّك" من بروكسل يحرم المجر تمويلات أوروبية
وزير التنمية الإقليمية المجري، خلال مؤتمر صحافيّ (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أكدت بولندا، الأحد، أنها ستعارض "أي تحرك" من بروكسل يهدف إلى حرمان المجر 7,5 مليارات يورو من التمويل الأوروبي، بسبب مخاطر الفساد في هذا البلد.

وأشارت المفوضية الأوروبية، الأحد، إلى "مخالفات" و"ثغرات" في الإجراءات المجرية لمنح العقود العامة، والنسبة العالية "غير العادية" للطلبات الفردية على تلك العقود، فضلا عن عدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الإجراءات القانونية في حال وجود شبهات فساد.

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافتسكي، خلال اجتماع: "ستعارض بولندا بشدة أي تحرك من جانب المؤسسات الأوروبية يهدف إلى حرمان دولة عضو، في هذه الحالة المجر، الأموال بطريقة غير مسموح بها على الإطلاق".

وأشار رئيس الحكومة البولندي القومي الشعبوي الذي تتهمه بروكسل بعدم احترام سيادة القانون، إلى أن نظيره المجري وحليفه فيكتور أوربان كان قد أعد "مسودة اتفاق مع المفوضية الأوروبية".

وأمهلت المفوضية بودابست بضعة أسابيع لتنفيذ الإصلاحات.

واقترحت المفوضية على المجلس الأوروبي، وهو مؤسسة تمثل الدول الأعضاء المسؤولة عن القرار النهائي، تعليق 65 بالمئة من التمويلات الأوروبية لثلاثة برامج مرتبطة بسياسة التماسك بقيمة 7,5 مليارات يورو.

بودكاست عرب 48

#بولندا
#بروكسل
#التمويل الأوروبي
#الفساد

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بريطانيا تستعدّ لوداع الملكة إليزابيث... بمشاركة قادة دوليين
بريطانيا تستعدّ لوداع الملكة إليزابيث... بمشاركة قادة دوليين

2022-09-18

تقرير: "السلطات الأردنية كثفت من قمعها وقيودها ضد المعارضين السياسيين"
تقرير: "السلطات الأردنية كثفت من قمعها وقيودها ضد المعارضين السياسيين"

2022-09-18

وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن أوقفتها "شرطة الأخلاق" تثير صدمة في إيران
وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن أوقفتها "شرطة الأخلاق" تثير صدمة في إيران

2022-09-18

الأكثر قراءة

مقتل خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

مقتل خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي على مطار دمشق

2022-09-17

"فيفا" يبقي منتخب الإكوادور متأهلا إلى مونديال قطر

2022-09-17
مستوطنٌ يحتجز فلسطينيا وجيش الاحتلال يستهدف مزارعي غزّة

مستوطنٌ يحتجز فلسطينيا وجيش الاحتلال يستهدف مزارعي غزّة

2022-09-17
النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة

النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة

2022-09-17
نصرالله: بدء استخراج النفط والغاز خط أحمر..

نصرالله: بدء استخراج النفط والغاز خط أحمر.. "عيننا وصواريخنا على كاريش"

2022-09-17