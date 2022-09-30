  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

توجيه التهمة إلى ثلاثة أميركيين في قضيتيّ تجسّس

تاريخ النشر: 30/09/2022 - 09:35

توجيه التهمة إلى ثلاثة أميركيين في قضيتيّ تجسّس
عناصر أمن أميركي (توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

وجهت السلطات الأميركية، التهمة رسميا، أمس الخميس، إلى خبير في أمن الإنترنت، عمل لحساب وكالة الأمن القومي الأميركية، وزوجين يعملان في المجال الصحي في الجيش، بمحاولة بيع معلومات سرية إلى دول أجنبية في قضيتين منفصلتين.

وفي القضية الأولى، أوردت وزارة العدل الأميركية في بيان أن جاريه سيباستيان دالكه (30 عاما) عمل أقل من أربعة أسابيع لحساب وكالة الأمن القومي، قبل أن يستقيل فجأة في نهاية حزيران/ يونيو متذرعا بدواع عائلية.

وخلال هذه الأسابيع الأربعة، طبع وثائق فائقة السرية عرض لاحقا بيعها على شخص اعتقد أنه عميل لحكومة أجنبية، غير أنه كان في الحقيقة عميلا سريا لمكاتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).

وتواصل دالكه من خلال موقع على الويب المظلم (دارك ويب) أنشأه جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي الرئيسي، بحسب تقرير عن التحقيق قدمه "إف بي آي" إلى المحكمة، وطلب 85 ألف دولار لقاء الوثائق كاملة، فتلقى ثلاث دفعات بالعملة المشفرة بلغت قيمة إحداها 11422 دولارا.

وأوقف في دينفر بولاية كولورادو فيما كان يستعد لتسليم الوثائق ويواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

وفي القضية الثانية، وجهت التهمة رسميا إلى الطبيبة العسكرية المتحولة جنسيا جامي لي هنري، وزوجتها آنا غابرياليان، اختصاصية التخدير، الناطقة بالروسية في جامعة جونز هوبكينز، بمحاولة بيع معلومات سرية حول صحة عسكريين ومسؤولين أميركيين إلى روسيا.

والزوجان متهمان بتشكيل عصابة وبارتكاب مجموعة من الانتهاكات المتعلقة بالكشف عن معلومات طبية خاصة، وهما يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عاما.

وإن كان المتهم في القضية الأولى قال إنه تصرف لأسباب مالية وتعبيرا عن استيائه حيال المجتمع الأميركي، فإن الزوجين أفادا بأن دافعهما كان تأييدهما لروسيا.

بودكاست عرب 48

#خبير في أمن الإنترنت
#تجسس
#وكالة الأمن القومي الأميركية
#محاولة بيع معلومات سرية
#دول أجنبية
#وزارة العدل الأميركية
#جاريه سيباستيان دالكه

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أفغانستان: 32 قتيلا و40 جريحا في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة كابُل
أفغانستان: 32 قتيلا و40 جريحا في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة كابُل

2022-09-30

انتخابات الكويت: فوز كبير للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها
انتخابات الكويت: فوز كبير للمعارضة والمرأة تستعيد حضورها

2022-09-30

الحكم على سو تشي بالحبس ثلاثة أعوام إضافية
الحكم على سو تشي بالحبس ثلاثة أعوام إضافية

2022-09-30

الأكثر قراءة

الاحتلال يعتدي على طلبة المدارس: استشهاد الطفل ريان سليمان إثر مطاردته

الاحتلال يعتدي على طلبة المدارس: استشهاد الطفل ريان سليمان إثر مطاردته

2022-09-29
أهالي طلاب بإعدادية يافا يطالبون بإبعادها.. المديرة تتهمهم بالتحريض

أهالي طلاب بإعدادية يافا يطالبون بإبعادها.. المديرة تتهمهم بالتحريض

2022-09-29
بتر يد المعتقل محمد غوادرة المتّهم بتنفيذ عمليّة غور الأردن

بتر يد المعتقل محمد غوادرة المتّهم بتنفيذ عمليّة غور الأردن

2022-09-29
تحليلات: عملية عسكرية واسعة بجنين إذا استمرت مقاومة الاحتلال

تحليلات: عملية عسكرية واسعة بجنين إذا استمرت مقاومة الاحتلال

2022-09-29
المستشارة القضائية: لا توجد ذريعة قانونية لشطب التجمع

المستشارة القضائية: لا توجد ذريعة قانونية لشطب التجمع

2022-09-29