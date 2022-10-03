كارثة التدافع داخل الملعب في إندونيسيا: 32 طفلًا بين القتلى وإقالة قائد شرطة

عرب ٤٨ / أ ف ب

لقي 32 طفلًا على الأقلّ مصارعهم، في التدافع الذي وقع في ملعب كرة قدم في إندونيسيا، ليل السبت - الأحد، وأدّى إلى مقتل 125 شخصًا، بحسب ما أفاد مسؤول، الإثنين، في حين باشرت الشرطة معاقبة المسؤولين عن المأساة التي تعد واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ كرة القدم.

وأصيب 323 شخصا في التدافع الذي وقع في مالانغ الإندونيسية، على إثر إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع في ملعب مكتظ لقمع أعمال عنف في الملعب.

والإثنين، أفاد مسؤول في وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل، بأن عشرات الأطفال قضوا في التدافع.

وقال المسؤول ويدعى نهار: "أشارت أحدث البيانات التي تلقيناها إلى أن من بين 125 شخصًا قضوا في الحادثة، 32 كانوا من الأطفال، وأصغرهم كان طفلًا يتراوح عمره بين ثلاثة وأربعة أعوام".

ومع تصاعد الغضب، أعلن وزير الأمن الإندونيسي، محمد محفوظ، تشكيل فريق مكلّف التحقيق، داعيا إلى معاقبة المسؤولين عن المأساة.

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وقال الوزير: "طلبنا (من الشرطة) أن تكشف هويات مرتكبي الجرائم وأن تتّخذ تدابير بحقّهم، ونأمل أن تجري الشرطة الوطنية تقييما لإجراءاتهم الأمنية".

وبعد ساعات قليلة على تصريحات الوزير، أُقيل رئيس شرطة مالانغ، فيرلي هدايات.

كذلك تم فصل تسعة شرطيين من الخدمة بناء على توجيهات الشرطة الوطنية، وفق ما أعلن الناطق باسم الشرطة الوطنية، ديدي براسيتيو، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول دورهم في المأساة.

ومع توجّه مسؤولين في الشرطة وفي الهيئات الرياضية إلى مالانغ للتحقيق، وجّهت المفوضية الوطنية الإندونيسية لحقوق الإنسان انتقادات للشرطيين.

وقال المفوّض تشويرول أنام في مؤتمر صحافي: "لو لم يُستخدم الغاز المسيل للدموع ربمّا ما كانت الفوضى لتحصل".

وتسبب بالتدافع نزول جماهير فريق "أريما إف سي" إلى الملعب عقب الخسارة أمام "بيرسيبايا سورابايا" 2-3 في الدوري إلى أرضية الملعب.

وكان الملعب الذي يتسع لـ42 ألف متفرج ممتلئا بحسب السلطات، واقتحم نحو 3 آلاف منهم الملعب بعد المباراة.

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وحاولت الشرطة التي وصفت الحادث بـ"الشغب"، إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم بعد مقتل ضابطين، مما تسبب في تدافع واصطدامات بين المشجعين ودهس العديد من الضحايا.

وشبّه الناجي أحمد رضا الحبيبي ما حصل بـ"تكدّس أشخاص في أنبوب صغير ذي فتحة ضيقة ومن ثم أطلقت قنابل الغاز".

وقال أنديكا (25 عامًا) وهو من سكان مالانغ: "إحدى رسائلنا هي أن تحقق السلطات في هذا الأمر بطريقة شاملة. نريد محاسبة (المسؤولين). على من يقع اللوم؟"

وأضاف: "نريد العدالة لأنصارنا الذين سقطوا".

وأفاد شاهد كان متواجدا خارج الملعب بأن الشرطة رفضت تقديم المساعدة عندما حصل التدافع.

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وقال إيكو بريانتو البالغ من العمر 39 عاما: "بدا المكان أشبه بمقبرة جماعية. تكوّم الأطفال والنساء فوق بعضهم البعض".

وأشار إلى أنه هرع لطلب مساعدة الشرطة وأحد الجنود، لكن "لم يكن هناك من مسعفين في المكان. الشرطة لم تقدّم المساعدة والجندي هدّدني بالضرب".

وفي تصريح مباشر أدمع خلاله، اعتذر رئيس فريق "أريما إف سي" غيلانغ ويديا برامانا عن المأساة.

وقال: "أنا، بصفتي رئيس ’أريما إف سي’، سأتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث الذي وقع. أعتذر بشدة للضحايا وعائلاتهم وجميع الإندونيسيين ودوري الدرجة الأولى".

وزار أعضاء الفريق موقع الحادثة، الإثنين، وهم يرتدون قمصانًا سوداء لتقديم العزاء ووضع الزهور قبل التجمع على أرض الملعب للصلاة من أجل الضحايا.

ونشرت صحيفة "كومباس"، صفحة أولى سوداء مع كلمة "مأساة" وصورة الملعب مع أسماء الضحايا.

وتجمّع خارج الملعب مساء الأحد أشخاص لتكريم أرواح الضحايا، تحت تمثال أسد يزأر وهو رمز النادي.

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وانتشرت رسوم غرافيتي على الجدران تعبّر عن غضب أقارب الضحايا. وكُتب على أحد الجدران "قُتل أشقائي، حقّقوا بعمق".

وأمر الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الإثنين، بتعويضات تصل إلى 50 مليون روبية (3200 دولار) لكلّ أسرة من عائلات ضحايا التدافع.

وأعلن تعليق مباريات كرة القدم إلى حين تحسّن الظروف الأمنية، كما أعلن فتح تحقيق.

ولفت محفوظ إلى أن فريق التحقيق سيكون مؤلفًا من مسؤولين حكوميين ومحللين وممثلين عن وزارات ومسؤولين في كرة القدم وإعلاميين.

وأوضح أنه "من المقدّر أن تختتم المهمّة في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة".

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هذه المهلة لن تكون كافية للشرطة ولاتحاد كرة القدم الإندونيسي لإجراء تحقيق خاص بهما، لأنهما "قد يميلان إلى التقليل من شأن أو تقويض المساءلة الكاملة للمسؤولين".

ويعتبر عنف المشجّعين مشكلة مزمنة في إندونيسيا. وقال شهود عيان إن مشجعي الفريق المضيف اقتحموا أرض الملعب بعد خسارتهم أمام "بيرسيبايا سورابايا". ومنع مشجعو هذا الفريق من حضور المباراة خوفًا من أي عنف محتمل.

وقال محفوظ إنه تم تخصيص 42 ألف تذكرة لـ38 ألف مقعد.

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وبعد التدافع رشق مشجّعو أريما الشرطيين بالحجارة، وأحرقوا عددا من السيارات في شوارع مالانغ، بينها شاحنة للشرطة، وفق ما أعلن الجهاز.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري - الإيطالي جاني إنفانتينو، في بيان، الأحد، إن كارثة ملعب إندونيسيا "مأساة تفوق الخيال"، ووصف الأمر بانّه "يوم أسود" لكرة القدم.

ويوصي الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم استخدام الغاز المسيل للدموع لضبط الجماهير في الملاعب.