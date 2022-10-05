واشنطن: قرار "أوبك+" مؤشر واضح على انحياز التحالف لروسيا

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن قرار "أوبك+" لخفض إنتاج النفط بشكل كبير، "علامة واضحة" على أن التحالف منحاز إلى روسيا وسط التنافس المتزايد على السلطة مع الغرب.

وقالت متحدثة البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: "من الواضح أن ’أوبك+’ ينحاز إلى جانب روسيا".

وأضافت أن "حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن القرار سيؤثر سلبا على البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".

وبعد فترة وجيزة من الإعلان، قال كبار مساعدي الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه "يشعر بخيبة أمل من القرار، بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".

ووفقًا لبيان صادر عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديزي، فإن بايدن يشعر بخيبة أمل إزاء القرار "قصير النظر" الذي اتخذه أوبك+ بخفض حصص الإنتاج بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف "أوبك+" خفض إنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا بمقر الاتحاد في العاصمة النمساوية فيينا، في أول اجتماع حضوري يعقده منذ آذار/ مارس 2020، بسبب فيروس كورونا.

واستجابت أسعار النفط الخام صعودا بنسبة 2 بالمئة بعد إعلان البيان، إلى 93.60 دولارا لبرميل برنت، بينما صعد الخام الأميركي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 88.10 دولارا للبرميل.