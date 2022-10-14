لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول تصوّت بالإجماع على استدعاء ترامب

صوتت، الخميس، لجنة مجلس النواب الأميركي، التي تحقق في أعمال شغب شهدها مبنى الكونغرس (الكابيتول) "بالإجماع" على استدعاء الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، للشهادة.

وقال بيني تومسون رئيس لجنة التحقيق النيابية المكونة من 9 أشخاص، إن "هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي متورط في أحداث 6 كانون الثاني/ يناير 2021، لذلك من واجبنا أن نستمع إلى شهادة دونالد ترامب"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

من جهتها، قالت النائبة الجمهورية المنتهية ولايتها ليز تشيني قبل التصويت إن اللجنة "لديها الآن معلومات كافية للإجابة عن العديد من الأسئلة الحاسمة التي طرحها الكونغرس"، لكنها الآن بحاجة إلى الاستماع من "اللاعب المركزي في أحداث السادس من يناير".

وفي تموز/ يوليو الماضي، حملت لجنة التحقيق البرلمانية دونالد ترامب مسؤولية أحداث هجوم الكابيتول الذي أسفر عن 5 قتلى، وقال رئيسها إن ترامب "فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة".

وليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيمتثل لأمر الاستدعاء.

وتجمع آلاف المناصرين للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب في 6 كانون الثاني/ يناير2021 في واشنطن، لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وفاز فيها الديمقراطي جو بايدن.