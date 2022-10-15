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ماكرون: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان "خطوة مهمة نحو مزيد من السلام"

تاريخ النشر: 15/10/2022 - 19:54

ماكرون: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان "خطوة مهمة نحو مزيد من السلام"
ماكرون (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، بما وصفه "اتفاقا تاريخيا" لتسوية النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل والذي يتيح استغلال المحروقات قبالة سواحل البلدين، معتبرا أنه "خطوة مهمة نحو مزيد من السلام" في المنطقة.

وهنأ ماكرون الذي لعب دورا في المفاوضات، رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ورئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان، ميشال عون ونجيب ميقاتي، على "جهودهم وتصميمهم" على إنجاز الاتفاق؛ حسب ما أوردت الرئاسة الفرنسية.

وأضاف قصر الإليزيه "هذه بلا شك خطوة مهمة نحو مزيد من السلام لإسرائيل ولبنان وجميع دول وشعوب المنطقة".

وشدد على أن الاتفاق "سيسهم في استقرار الشرق الأوسط وأمن إسرائيل ولبنان" و"يساهم أيضا في ازدهار البلدين" في ظل أزمة اقتصادية خطيرة في لبنان.

كما أشار إلى أنه "يقدم مثالا إيجابيا للمنطقة على صعيد ما يمكن أن يتحقق عبر الرغبة المشتركة في التوصل إلى نتيجة في إطار مفاوضات متطلبة تتم في إطار الاحترام".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن المسؤولين الثلاثة "شكروا رئيس الدولة على إسهامه هو وفرنسا في إبرام هذا الاتفاق".

وبعد مفاوضات مكثفة برعاية الولايات المتحدة، أعلنت إسرائيل الثلاثاء إبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان وإزالة العوائق أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بـ"تقدم تاريخي" داعيا جميع الأطراف إلى "العمل على تنفيذ الاتفاق" وشكر ماكرون على "دعمه في المفاوضات".

بدوره، أشاد ماكرون السبت بـ"وساطة الولايات المتحدة"، وأكد الإليزيه أن فرنسا "ستؤدي دورها الكامل" في تنفيذ الاتفاق.

بودكاست عرب 48

#فرنسا
#إيمانويل ماكرون
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#إسرائيل
#لبنان

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