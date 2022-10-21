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واشنطن وروسيا تناقشان قضايا الأمن الدولي وأوكرانيا

تاريخ النشر: 21/10/2022 - 17:41

واشنطن وروسيا تناقشان قضايا الأمن الدولي وأوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اتصالا هاتفيا اليوم، الجمعة، مع نظيره الأميركي لويد أوستن، حسب ما أعلنت موسكو في محادثة هي الثانية بين الوزيرين منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نوقشت عدة قضايا رئيسية تتعلق بالأمن الدولي، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا" خلال المحادثة.

وشدد وزير الدفاع الأميركي على "أهمية إبقاء قنوات التواصل" في غمرة الحرب في أوكرانيا؛ حسب ما أفادت وزارة الدفاع الأميركية.

ولم يدل البنتاغون بتفاصيل إضافية عن المحادثة الهاتفية.

وتعود آخر محادثة بين شويغو وأوستن منذ بداية الصراع، إلى 13 أيار/مايو قبل أيام على المحادثة الهاتفية بين رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ونظيره الأميركي مارك ميلي في 19 أيار/مايو.

وواصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن تدهورها منذ بداية الهجوم الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، بعدما كانت في أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة وسط اتهامات بالتدخل في الانتخابات والتجسس وطرد دبلوماسيين.

وتنتقد روسيا بشكل خاص المساعدة العسكرية والمالية الأميركية الكبيرة لأوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بالسعي لإطالة أمد الصراع.

وقبل قمة مجموعة العشرين المقرّر عقدها في إندونيسيا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنّه لا يرى "ضرورة" لإجراء محادثات مع جو بايدن.

من جانبه، لم يستبعد الرئيس الأميركي عقد مثل هذا اللقاء، وقال للصحافيين في السادس من تشرين الأول/أكتوبر "لم يتضح الأمر بعد".

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#روسيا
#أميركا
#أوكرانيا
#لويد أوستن
#سيرغي شويغو

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