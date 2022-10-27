موسكو تتوعد واشنطن وإسرائيل لا تستبعد تزويد أوكرانيا بأسلحة

لوحت روسيا بتهديد غير مسبوق ضد الولايات المتحدة الأميركية بشأن الحرب في أوكرانيا، في وقت كشف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الذي يزور واشنطن، عن أسلحة من الممكن أن تزود تل أبيب بها كييف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي السابق أندريه فيدوروف، إن هناك معلومات أولية لدى موسكو بأن إسرائيل قد تدعم أوكرانيا، ولا سيما في ما يتعلق بمنظومات التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة، وهو أمر حساس لروسيا، حسب قوله.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن الرئيس الإسرائيلي أنه "يمكن لإسرائيل تزويد كييف بأسلحة غير فتاكة، لكن ليس بدفاعات جوية حتى لا تقع في يد الأعداء"، وفق تعبيره.

وأكد هرتسوغ أن إسرائيل لن تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي حتى لا تقع بيد الأعداء، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى إيران التي يتهمها الغرب بتزويد روسيا بطائرات مسيرة في الحرب داخل أوكرانيا.

وواصل الرئيس الإسرائيلي تحريضه على إيران واتهمها بأنها تقدم أسلحة فتاكة لـ"قتل مواطنين أبرياء في أوكرانيا"، على حد تعبيره.

وعقب الهجمات الروسية على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية، جددت أوكرانيا طلبها من إسرائيل بمساعدات عسكرية، وهو ما يشكل معضلة لإسرائيل التي حافظت على حيادها حتى الآن تجاه هذه الحرب وطرفي الصراع.

في سياق متصل، أجرت روسيا، أمس الأربعاء مناورات لقواتها النووية الإستراتيجية أشرف عليها الرئيس فلاديمير بوتين، لمحاكاة توجيه ضربة نووية "ساحقة" ردا على أي هجوم نووي من العدو.

وجاءت هذه المناورات وسط سجال كبير بين موسكو من جهة، وكييف والغرب من جهة أخرى بشأن ما تقول روسيا إنها استعدادات من جانب أوكرانيا لاستخدام قنبلة قذرة ضد الروس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هناك تهديدا نوويا روسيا يلوح في الأفق ضد بلاده، مضيفا أن القوات الروسية تستخدم أكثر من 400 طائرة مسيرة إيرانية ضد أهداف مدنية في أوكرانيا.