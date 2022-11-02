سوناك يتراجع عن قراره بعدم المشاركة في مؤتمر المناخ بمصر

عرب ٤٨ / أ ب

تراجع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عن قراره السابق بعدم المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ في مصر.

وكان مكتب سوناك قد أعلن، في وقت سابق، أنه مضطر للغياب عن المحادثات التي تبدأ يوم الأحد بسبب "التزامات محلية ملحة"، بينها بيان الموازنة الحكومية الذي يحظى باهتمام بالغ والمتوقع الإعلان عنه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونشر سوناك تغريدة على حسابه في "تويتر"، الأربعاء، تؤكد حضوره الاجتماع الذي يستمر أسبوعين لأنه "لن يكون هناك ازدهار طويل الأمد دون اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ".

وقال "لا يوجد أمن للطاقة دون الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة".

وانتقد كثيرون قرار سوناك السابق بعدم حضور المحادثات، بمن فيهم مستشار المناخ، ألوك شارما.

وتتولى المملكة المتحدة حاليا رئاسة مؤتمر الأطراف واستضافت قمة المناخ العام الماضي في غلاسكو، بإسكتلندا.

وقالت النائبة عن حزب الخضر، كارولين لوكاس، إن غياب سوناك كان "خطوة خاطئة تشكل حرجا على المسرح العالمي".

وكتبت على تويتر "فليكن هذا درسا له - قيادة المناخ مهمة".