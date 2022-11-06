خطة أوروبيّة لتقديم 1.5 مليار يورو شهريًّا لأوكرانيا في 2023

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأحد، أنها ستقترح منح أوكرانيا خلال العام المقبل مساعدات شهرية، تصل قيمتها إلى 1.5 مليار يورو.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن رئيسة المفوضية، أورسولا فوندر لاين، أجرت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينكسي.

وأضاف البيان أن فوندر لاين أبلغ زيلينسكي عزم المفوضية تقديم مقترح بشأن منح أوكرانيا مساعدات شهرية خلال العام المقبل تصل قيمتها إلى 1.5 مليار يورو.

وأشار البيان إلى أن فوندر لاين أكدت مواصلة الاتحاد الأوروبي العمل على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأوكرانيا، خاصة خلال أشهر الشتاء.

ومنذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا في جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.