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معارك محتدمة بأوكرانيا وحوار مباشر بين موسكو وواشنطن

تاريخ النشر: 08/11/2022 - 11:01

معارك محتدمة بأوكرانيا وحوار مباشر بين موسكو وواشنطن
موسكو تؤكد وجود حوار مع واشنطن (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

تشهد الأراضي الأوكرانية معارك محتدمة على عدة جبهات بين القوات الروسية والأوكرانية، في وقت أكدت موسكو أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة، وأن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار.

وقال الكرملين إن روسيا لا تزال منفتحة على المحادثات مع أوكرانيا.

وبشأن ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن إجراء سوليفان محادثات سرية مع الجانب الروسي، قال الكرملين إن وسائل الإعلام البريطانية والأميركية تورد كثيرا مما وصفها بالمعلومات الكاذبة.

كما نقلت وكالة "تاس" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة مستمرة، وأن موسكو ما زالت منفتحة على الحوار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين "نحتفظ بالحق في التحدث مباشرة على المستويات العليا بشأن القضايا التي تهم الولايات المتحدة. لقد حدث ذلك على مدى الأشهر القليلة الماضية. ركزت محادثاتنا فقط على الحد من المخاطر والعلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا".

وفي السياق، قال مستشار للرئيس الأوكراني إن كييف لم ترفض أبدًا التفاوض مع روسيا، وإن موقفها معروف، داعيا القوات الروسية إلى الانسحاب أولا من أوكرانيا قبل الحديث عن التفاوض.

واتهم مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين، بأنه غير مستعد للمفاوضات، وقال إن أوكرانيا ستتحدث مع الرئيس الروسي القادم، وفق تعبيره.

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت قوات دونيتسك الأوكرانية الموالية لروسيا سيطرتها على كامل محيط المطار، وقالت إنها أحكمت قبضتها على آخر معاقل القوات الأوكرانية التي كانت تتمركز خلف مدرج المطار.

ونشرت قوات دونيتسك صورا للعملية، مشيرة إلى أنها جرت بدعم من فرقة المدفعية الروسية.

وتعرض مبنى إدارة السكك الحديدية وسط مدينة دونيتسك، لقصف مدفعي أدى لاحتراقه، بينما قالت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا إن القوات الأوكرانية استهدفت المبنى بـ6 قذائف مدفعية، دون وقوع ضحايا.

يأتي ذلك، فيما تشتد حدة المعارك بين الجيشين الروسي والأوكراني في مختلف الجبهات الشرقية والجنوبية، وتستخدم مختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية والصاروخية، في محاور خيرسون وباخموت ودونيتسك ولوغانسك، وسط استمرار الهجمات والهجمات المضادة بين أطراف الحرب.

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" إن طائرة مسيرة أسقطت في أجواء مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

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