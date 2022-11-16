مقتل ستة شرطيين إثر هجوم لحركة طالبان باكستان

عرب ٤٨/ أ ف ب

قُتل ستة شرطيين، اليوم الأربعاء، في باكستان، بحسب مصدر محلي، في كمين تبنته حركة طالبان المحلية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، هاجم مسلحون صباحًا سيارة للشرطة كانت تقوم بدورية في قرية شهاب خيل، على مسافة مئة كيلومتر من الحدود مع أفغانستان.

وقال المسؤول المحلي في إقليم خيبر بختونخوا، طارق الله خان، لوكالة فرانس برس إن "الشرطيين الستة (الذين كانوا يستقلون المركبة) قتلوا" في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان تلقته وكالة فرانس برس.

وقالت الحركة إن مقاتليها "نجحوا في العودة إلى قاعدتهم سالمين"، بعد أن استولوا على أسلحة وذخائر الشرطة.

وحركة طالبان باكستان هي جماعة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، لكنها مدفوعة بالعقيدة نفسها وبينهما تاريخ مشترك.

ونفذت حركة طالبان باكستان هجمات لا تعد ولا تحصى أوقعت عددا كبيرا من الضحايا في باكستان بين إنشائها في 2007 و2014.

وقد ضعفت الحركة، لكنها تستعيد قوتها منذ أكثر من عام مدفوعة بعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس 2021.

وتتهم باكستان طالبان الحاكمة في أفغانستان بالسماح لحركة طالبان باكستان بالتخطيط لهجماتها من الأراضي الأفغانية، وهو ما تنفيه كابول باستمرار.

وبدأت مفاوضات سلام في أيار/ مايو في كابول بين الحركة وممثلين باكستانيين بوساطة إمارة أفغانستان الإسلامية.

وفي حزيران/ يونيو أعلنت حركة طالبان باكستان وقف إطلاق النار "حتى إشعار آخر" لتسهيل هذه المحادثات. ومنذ ذلك الحين، تجري مواجهات باستمرار بين الجانبين اللذين يواصلان مع ذلك تأكيد احترامهما للهدنة.