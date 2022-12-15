ما هي بدائل روسيا للردّ على تحديد أسعار نفطها؟

بعد مرور 10 أيام على قرار أوروبي يحظر فيه النفط الروسي المنقول بحرا، لم تظهر تبعاته على سوق النفط العالمية بشكل واضح، على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام هذا الأسبوع دون 80 دولارا لخام برنت.

كذلك، ما تزال تبعات قرار دول مجموعة السبع بتحديد سعر النفط الروسي بـ60 دولارا للبرميل، غير واضحة على مستقبل صناعة الوقود الأحفوري العالمية.

وأكدت روسيا بدورها أن قرار الحظر وتحديد الأسعار، سيدفع البرميل صوب مستويات مرتفعة مجددا، لأنه سيصيب الصناعة بالخلل، مؤكدة أنها قادرة على إيجاد أسواق جديدة لنفطها.

وأمس الأربعاء، أوردت مذكرة بحثية صادرة عن بنك مورجان ستانلي، أن أسعار نفط برنت ستعاود الصعود إلى 110 دولارات للبرميل، بحلول منتصف العام القادم.

قارب شرطة أمام محطة استقبال لـ"نورد ستريم 1" (Getty Images)

وأرجع البنك توقعاته إلى نمو الطلب مجددا، وشح المعروض العالمي نتيجة المخاطر التي تواجه إمدادات النفط الخام الروسية إلى جانب ضعف الاستثمارات في الصناعة.

وعلى الأرض، يبدو أن روسيا لن تكتفي بتصريحاتها حول إيجاد أسواق جديدة، إذ يمكن أن يدفعها قرار أوروبا وقرار مجموعة السبع إلى اتخاذ خطوات حاسمة.

خفض إنتاج النفط الروسيّ

وقد يكون أحد الخيارات أمام موسكو، الإقدام على خفض إنتاج نفط الأورال، في محاولة لتقليص المعروض العالمي، وبالتالي زيادة الأسعار، والاستفادة من بيع الخام بأسعار أعلى لكن بكميات أقل.

(Getty Images)

وبالأرقام، روسيا هي واحدة من أكبر ثلاثة منتجين للنفط الخام على مستوى العالم، إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية، بمتوسط 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

وتستند روسيا في فرضية خفض الإنتاج كذلك، إلى أن الاستثمارات العالمية في الوقود الأحفوري تشهد تراجعا حادا، وبالتالي لن يتمكن المنتجون خارج أوبك من زيادة الإنتاج على المدى المنظور.

وهذا التراجع بالاستثمارات، دفع كبار المنتجين كالسعودية والإمارات، للتحذير من أزمة طاقة خلال السنوات القليلة القادمة في حال بقاء الاستثمارات شحيحة.

تحويل المبيعات شرقا

وأحد الخيارات الأخرى، يتمثل في تحويل مبيعات النفط الخام التي كانت موجهة إلى أوروبا، نحو الشرق، خاصة الهند والصين، اللتين استفادتا من أزمة الطاقة الروسية مع أوروبا.

ونشرت وسائل إعلام غربية بما فيها "فايننشال تايمز" في أكثر من مناسبة، أن الصين والهند كانتا تبيعان الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قنوات ثالثة، وبأسعار مرتفعة، وهذا ما سيجري في صناعة النفط.

وتملك الهند والصين قدرات وعلاقات مع شركات طاقة أوروبية لتسويق النفط الروسي، عبر قنوات ثالثة، وبأسعار مربحة لكل من موسكو وبكين ونيودلهي.

وكذلك، بإمكان شركات طاقة عالمية، شراء الخام الروسي وتحويله من ناقلات روسية إلى أخرى في أعالي البحار، وبيعه للأسواق الأوروبية على أنه نفط من بلد ثالثة.

الإبقاء على الوضع الحاليّ

وهذا الأسبوع، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قرار حظر وتحديد أسعار النفط، بأنه "سخيف وضار وغير مدروس... إنه قرار غبي".

وذكر بوتين في حديث للصحافيين من موسكو، أن تحديد أسعار النفط بـ60 دولارا، "هو أصلا السعر الذي نبيع فيه نفطنا لأسواقنا الرئيسية... هذا لن يؤثر علينا إطلاقا".

الرئيس الروسي، بوتين (Getty Images)

وفي نيسان/ أبريل 2020، وخلال أزمة الطاقة بين روسيا والسعودية، وتراجع سعر برميل برنت إلى متوسط 15 دولارا للبرميل، أكدت موسكو أن بيع برميل النفط بـ 10 دولارات سيكون مربحا أيضا بالنسبة لها.

وأمس الأربعاء، قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير، إن روسيا جنت حوالي 15.8 مليار دولار من مبيعات النفط الشهر الماضي، في ثاني أدنى عائدات هذا العام.

والشهر الماضي، ارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام والمشتقات إلى 8.1 ملايين برميل يوميا، صعودا من 7.5 ملايين برميل يوميا.