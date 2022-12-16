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إصابة 8 من أفراد الشرطة التركية في انفجار سيارة في ديار بكر

تاريخ النشر: 16/12/2022 - 07:55

إصابة 8 من أفراد الشرطة التركية في انفجار سيارة في ديار بكر
من مكان الانفجار في ديار بكر، صباح اليوم (trthaber)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب ثمانية من أفراد الشرطة التركية، صباح اليوم الجمعة، إثر انفجار قنبلة أثناء مرور حافلتهم على شارع في إقليم ديار بكر، جنوب شرقي البلاد.

وأفادت قناة "سي. إن. إن تُرك" أن ثمانية من أفراد الشرطة التركية أصيبوا، اليوم، عندما انفجرت قنبلة مزروعة في سيارة على جانب الطريق أثناء مرور حافلتهم على طريق سريع في إقليم ديار بكر في جنوب شرقي البلاد.

وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن شخصين اعتقلا ويعتقد أنهما منفذا الانفجار. وأضاف أنه "وقع انفجار في سيارة متوقفة في الساعة 05:10 صباحا (02:10 بتوقيت غرينتش) أثناء اتجاه سيارة شرطة إلى العمل في ديار بكر".

وذكر مكتب حاكم ديار بكر أن القنبلة لم تسفر عن إصابات خطيرة، لكن تسعة كانوا على متن الحافلة المدرعة نقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوصات، وقالت المصادر إن الانفجار وقع قرب سوق للماشية على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوبي وسط ديار بكر، أكبر مدن المنطقة.

من مكان الانفجار في ديار بكر، صباح اليوم (trthaber)

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وسبق أن نفذ الأكراد واليساريون والمتشددون تفجيرات في تركيا.

وقُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات في انفجار قنبلة في مدينة إسطنبول في الشهر الماضي. وألقت السلطات القبض على العشرات، من بينهم امرأة سورية، للاشتباه في تورطهم.

ويذكر أن مدينة ديار بكر تعتبر واحدة من أكبر المدن التي يسكنها الأكراد.

وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني وجهات كردية أخرى على أنها تنظيمات إرهابية.

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#تركيا
#ديار بكر
#تفجيرات
#سليمان صويلو
#الشرطة التركية

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