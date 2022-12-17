إردوغان ينفي علاقته بالحكم الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول

عرب ٤٨ / أ ف ب

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت أن "لا علاقة له" بالحكم الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول والذي تسبب بتظاهرات للمعارضة التركية وانتقادات دولية.

وتساءل الرئيس التركي في رده الأول على الحكم الذي صدر الأربعاء بحق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بالسجن ومنعه من ممارسة العمل السياسي "ما وراء العاصفة التي اندلعت بسبب حكم في هذه الأيام؟". وأضاف "هذا الجدل لا علاقة له بنا ولا بي ولا بأمتنا".

وعبر عن أسفه لأن "البعض يحاولون ممارسة لعبة العروش من خلالنا" مشيرا إلى أن ردود الفعل على الحكم ناجمة عن التنافس الداخلي في المعارضة التركية.

وحكم على إمام أوغلو، المنافس المحتمل لإردوغان في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2023، بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه السياسية بتهمة "إهانة" أعضاء الهيئة الانتخابية.

وتجمع عشرات آلاف الأشخاص في إسطنبول، الخميس، لدعم إمام أوغلو الذي يعتبر مرشحا جديا للمعارضة بعد فوزه الكبير في المدينة الرئيسية في تركيا في أيار/مايو 2019 على مرشح حزب إردوغان، حزب العدالة والتنمية.

وأثار الحكم الصادر ضده أيضا موجة إدانات دولية، حيث عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها الشديد وخيبة أملها" فيما تحدثت ألمانيا عن "ضربة قاسية للديمقراطية". وقال الاتحاد الأوروبي "هذا الحكم غير متناسب ويؤكد الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط السياسي غير المبرر على القضاة والمدعين العامين في تركيا".

وأعلن اردوغان في حزيران/يونيو ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2023 لكن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب لم يعلن مرشحه بعد.

وقال الرئيس التركي "لا يهمنا من سيكون مرشح المعارضة" داعيا المعارضة إلى "التحلي بالشجاعة" لإعلان مرشحها.