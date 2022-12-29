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القبض على 40 متهما بالانتماء لـ"داعش" في تركيا

تاريخ النشر: 29/12/2022 - 09:49

القبض على 40 متهما بالانتماء لـ"داعش" في تركيا
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ألقت السلطات التركية القبض على 40 أجنبيا متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش" في ولاية بورصة غربي البلاد والعاصمة أنقرة.

وداهمت فرق مكافحة الإرهاب بشكل متزامن، صباح اليوم الخميس، مواقع إقامة المتهمين، إثر رصدها ارتباطهم وقيامهم بنشاطات داخل التنظيم الإرهابي في سورية والعراق، وفقا لوكالة الأناضول.

وتمكنت الفرق من إلقاء القبض على 16 شخصا في ولاية بورصة يحملون جنسيات سورية والعراق وأذربيجان، إضافة إلى 24 أجنبيا آخرين في أنقرة، لم تحدد جنسياتهم.

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#داعش
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#مكافحة الإرهاب
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