عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

روسيا تؤكد التزامها حتى نهاية اليوم بوقف إطلاق النار أحادي الجانب

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 15:25

روسيا تؤكد التزامها حتى نهاية اليوم بوقف إطلاق النار أحادي الجانب
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أكّد الجيش الروسي، السبت، التزامه حتى نهاية اليوم وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين لمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، رغم نيران المدفعية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي "رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن حتى الساعة 24,00 (21,00 ت غ)".

وأضافت أن القوات الروسية صدت خلال الساعات الـ24 الماضية عددا من الهجمات التي شنّها الجيش الأوكراني في شرق أوكرانيا وقتلت العشرات من جنودها.

وسمع صحافيو وكالة "فرانس برس" في بلدة تشاسيف يار جنوب مدينة باخموت على خط المواجهة، السبت، صوت نيران المدفعية الثقيلة معظم ساعات الصباح.

والسبت، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا نفّذت ضربة صاروخية وأطلقت 20 طلقة من راجمات صواريخ خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان الرئيس الروسي أمر قواته بوقف الهجمات من جانب واحد لمدة 36 ساعة في مناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي.

بودكاست عرب 48

#روسيا
#الحرب الروسية الأوكرانية
#وقف إطلاق نار

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المكسيك: 29 قتيلا خلال عملية اعتقال نجل زعيم العصابة "إل تشابو"
المكسيك: 29 قتيلا خلال عملية اعتقال نجل زعيم العصابة "إل تشابو"

2023-01-07

إيران تعدم شخصين أدانتهما السلطات بقتل عنصر أمن
إيران تعدم شخصين أدانتهما السلطات بقتل عنصر أمن

2023-01-07

واشنطن: انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب وإنهاء حالة الفوضى السياسية
واشنطن: انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب وإنهاء حالة الفوضى السياسية

2023-01-07

الأكثر قراءة

قتيل ومصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار عند مدخل عبلين

قتيل ومصاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار عند مدخل عبلين

2023-01-06
حالة الطقس: أجواء بادرة وزخات متفرقة من المطر

حالة الطقس: أجواء بادرة وزخات متفرقة من المطر

2023-01-06
الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهين بالاعتداء على مقبرة مسيحية بالقدس

الشرطة الإسرائيلية تعتقل مشتبهين بالاعتداء على مقبرة مسيحية بالقدس

2023-01-06
الاحتلال يفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد توجهها لمحكمة العدل الدولية

الاحتلال يفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد توجهها لمحكمة العدل الدولية

2023-01-06
النقب: مصرع شاب من كسيفة في حادث طرق

النقب: مصرع شاب من كسيفة في حادث طرق

2023-01-06