واشنطن تصنف "فاغنر" الروسية منظمة إجرامية دولية

عرب ٤٨ / أ ف ب

صنّفت الولايات المتحدة مجموعة "فاغنر" الروسية على أنها "منظمة إجرامية دولية"، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة، منددا بما تقوم به في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن فاغنر "منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع"، لافتا إلى أن مجموعة المرتزقة تنشر نحو "خمسين ألف" شخص في أوكرانيا، معظمهم سجناء صدرت بحقهم أحكام في روسيا.

وأضاف كيربي "لا نزال نعتبر أن لدى مجموعة فاغنر حاليا نحو خمسين ألف شخص منتشرين في أوكرانيا، هم عشرة آلاف من المرتزقة وأربعون ألف سجين"، إلى درجة أن لدى وزارة الدفاع الروسية "تحفظات" عن "سبل التجنيد" التي تعتمدها المجموعة.

وأعلن المسؤول أن واشنطن لن تكتفي بإعلان المجموعة منظمة إجرامية وستفرض عليها عقوبات أخرى.

وتحدث أيضا عن صور بالأقمار الاصطناعية تظهر قطارات روسية تتجه إلى كوريا الشمالية لنقل معدات مخصصة لمجموعة "فاغنر".

والمجموعة شبه العسكرية يقودها يفغيني بريغوجين، وتنشط للغاية في المعركة الشرسة التي تخاض في شرق أوكرانيا للسيطرة على مدينة باخموت.