واشنطن توافق على بيع مجموعات تحديث مقاتلات "إف 16" لتركيا

وزارة الخارجية الأميركية أبلغت الكونغرس موافقتها على بيع مجموعات تحديث شبكة ربط البيانات التكتيكية ".

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع مجموعات تحديث نظام اتصالات مقاتلات "إف-16" إلى تركيا.

وأوردت وكالة "الأناضول"، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، لم تسمها، القول إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس رسميا، قرارها بشأن بيع مجموعات تحديث شبكة ربط البيانات التكتيكية "Link-16" إلى تركيا.

وتتضمن حزمة البيع أنظمة تجنب الاصطدام الأوتوماتيكية أيضا، بجانب التجهيزات والدعم الهندسي من أجل رفع شبكة ربط البيانات التكتيكية Link-16 في مقاتلات "إف -16" الموجودة لدى تركيا إلى مستوى "Block Upgrade-2".

ويحق للكونغرس الأميركي الاعتراض على موافقات البيع إلى دول حلف الناتو في غضون 15 يوم عمل، و30 يوما بالنسبة للدول غير الأعضاء في الحلف.

وبحسب الأعراف المتبعة، فإن الخارجية تبلغ الكونغرس بخطط البيع بشكل غير رسمي، وعقب تلقيها الرد، تقوم بالإبلاغ الرسمي.

يشار إلى أن Link-16 هي شبكة اتصال لاسلكية عسكرية يستخدمها حلف الناتو والدول الأعضاء في الحلف.

وتوفر هذه الشبكة تبادل المعلومات التكتيكية بين الطائرات والمروحيات والمسيرات والسفن والقوات البرية.