الكرملين: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين

أضاف الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأي أذى جراء الهجوم الأوكراني، واصفا الهجوم بالعمل الإرهابي، وقال إنه يحتفظ بحق الرد عليه في المكان والزمان المناسبين.

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الجيش والاستخبارات الروسيتين عطلا الليلة الماضية طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على قصر الكرملين وسط موسكو، واتهمت موسكو كييف بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأي أذى جراء الهجوم الأوكراني، واصفا الهجوم بالعمل الإرهابي، وقال إنه يحتفظ بحق الرد عليه في المكان والزمان المناسبين.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان أن بوتين لم يكن في مبنى الكرملين أثناء الهجوم بالمسيرتين، إذ كان يمارس مهامه في مقر إقامته في منطقة نوفو أوغاريوفو بضواحي موسكو.

وقال الكرملين إنه لا تعديل على خطط إجراء العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو يوم 9 أيار/مايو الحالي، عقب الهجوم على مبنى الرئاسة الروسية.

روسيا تحبط خطط الاستخبارات الأوكرانية لمهاجمة القرم

يأتي ذلك، فيما أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، إحباط خطة للمخابرات العسكرية الأوكرانية لتنفيذ هجمات على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، بينما قالت السلطات الأوكرانية في خيرسون جنوبي البلاد إنها فرضت حظرا للتجول في المنطقة بدءا من مساء بعد غد الجمعة ويستمر 58 ساعة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء الروسية عن جهاز الأمن الفدرالي أنه اعتقل 7 عملاء للمخابرات العسكرية الأوكرانية داخل أراضي شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا، كانوا يخططون لتنفيذ "هجمات إرهابية واغتيال قادة في القرم، ومنهم حاكم القرم سيرغي أكسبونوف".

ومن بين المعتقلين مواطنون من روسيا وأوكرانيا وبلغاريا، وقد صادرت السلطات الروسية لدى المعتقلين متفجرات وأسلحة نارية وصواعق كهربائية وأجهزة تعقب وأخرى للتحكم عن بعد.

أوكرانيا تفرض حظر التجول في خيرسون

وقال رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خيرسون أولكسندر بروكودين، اليوم الأربعاء، إن سلطات بلاده قررت فرض حظر التجول في مدينة خيرسون القريبة من خط المواجهة مع القوات الروسية بدءا من الساعة الثامنة ليلا بالتوقيت المحلي (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) في الخامس من الشهر الحالي حتى السادسة صباحا (الثالثة صباحا) في الثامن من مايو/أيار الحالي.

وأوضح المسؤول العسكري أنه خلال ساعات حظر التجول سيمنع التنقل في شوارع المدينة والخروج والدخول منها وإليها، مشددا على أن هذه القيود المؤقتة تبقى ضرورية لكي تتمكن القوات الأوكرانية من القيام بدورها، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.